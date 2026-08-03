Filtro EPA 13 DS 5500/ DS 5600 mediclean

El filtro HEPA 13 de alto rendimiento retiene polen, esporas de hongos, bacterias y excrementos de ácaros de forma eficaz.

El filtro HEPA 13 de alto rendimiento dispone de un sellado muy elaborado. De este modo también retiene polen, esporas de hongos, bacterias y excrementos de ácaros de forma eficaz. Retiene un 99,99 % de todas las partículas de más de 0,3 µ.

Características y ventajas
Apta para los aspiradores de Kärcher con filtro de agua DS 5500 y DS 5600
Filtrado eficaz de alérgenos como polen, esporas de hongos, bacterias y excrementos de ácaros
Cambio más rápido y sencillo
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 165 x 112 x 55
Equipos compatibles