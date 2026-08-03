Filtro HEPA 13*
El filtro HEPA 13 (EN 1822:1998) para la aspiradora VC 2 de Kärcher filtra de forma segura y fiable la suciedad más fina, como el polen y las partículas alérgenas. Ideal para personas alérgicas.
Buenas noticias para las personas alérgicas o asmáticas: el filtro HEPA 13 (EN 1822:1998) garantiza que el aire de salida de la aspiradora sea más limpio que el aire ambiente. Filtra de forma fiable la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y partículas alérgenas.
Características y ventajas
Lavable
Capacidad de filtrado de gran eficiencia
Ideal para alérgicos
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|plata
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|156 x 109 x 25
Campos de aplicación
- Suciedad seca