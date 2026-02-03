Aspiradora VC 2
Ideal para la limpieza práctica de pisos y casas pequeñas: la aspiradora VC 2 con bolsa, compacta y fácil de manejar.
La VC 2 de Kärcher destaca por su sistema de filtros higiénico y cómodo: las bolsas llenas pueden desecharse cómodamente sin entrar en contacto con la suciedad. La compacta aspiradora es perfecta para utilizarla en pisos o en casas pequeñas. Ideal para la limpieza a fondo de suelos duros y alfombras, o también para la limpieza de espacios estrechos y superficies delicadas, gracias a la boquilla de ranuras y al pincel para muebles. Constituye otra ventaja de la VC 2 su filtro higiénico HEPA, que filtra de forma fiable la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y otras partículas alergénicas. Aportan una comodidad adicional durante el trabajo el compartimento para accesorios integrado, la regulación de la potencia en el equipo y una práctica posición de estacionamiento.
Características y ventajas
Sistema de bolsas de filtro fácil de manejarFácil de desechar. Sin contacto con la suciedad.
Almacenaje de accesoriosLos accesorios pueden guardarse en el equipo de forma ordenada. De esta forma, las boquillas están siempre a mano.
Boquilla para suelos desmontablePosibilidad de utilizar otros accesorios para limpiar de manera ideal cualquier zona de la casa.
Posición de estacionamiento
- Estacionamiento rápido y seguro del equipo en interrupciones de trabajo.
Filtro HEPA 13
- Filtra de forma fiable la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y otras partículas alergénicas.
- Aire de salida limpio: para un ambiente agradable y sano.
Especificaciones
Características técnicas
|Capacidad de absorción (W)
|700
|Radio de acción (m)
|7,5
|Capacidad de la bolsa del filtro (l)
|2,8
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|76
|Intensidad acústica (dB/A)
|76
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Peso sin accesorios (kg)
|5,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|435 x 288 x 249
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
- Tipo de manguera de aspiración: con asa curva
- Tubo de aspiración telescópico, material: Metal
- Bolsa de filtro: Fieltro
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 13
- Boquilla para suelos
- Boquilla para ranuras
- Pincel para muebles
Equipamiento
- Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable
- Práctica posición de estacionamiento
- Enrollamiento de cables automático
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Alfombras
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Superficies sensibles
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.