Juego de filtros
Gracias a nuestro filtro de alto rendimiento EPA 12, las más diminutas partículas, esporas de hongos, bacterias y alérgenos —como restos de ácaros o polen— se eliminan del aire de salida hasta en un 99,5 %.
Para respirar con total normalidad en casa tras pasar nuestras aspiradoras inalámbricas 2 en 1 VC 4s, el filtro de alto rendimiento EPA 12 es una apuesta segura. Elimina de manera segura y fiable hasta el 99,5 % de las partículas más pequeñas, de solo 0,3 µm, de esporas de hongos y bacterias o alérgenos —como restos de ácaros y polen— del aire ambiente aspirado. Con el fin de obtener mejores resultados, el filtro se debe limpiar cada dos semanas o sustituir cada 6 meses.
Características y ventajas
Elimina las partículas, esporas de hongos y bacterias y alérgenos, como los restos de ácaros y el polen
Cambio sencillo y rápido
Larga vida útil gracias al cepillado periódico
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|90 x 85 x 26
Campos de aplicación
- Espacios interiores