Para respirar con total normalidad en casa tras pasar nuestras aspiradoras inalámbricas 2 en 1 VC 4s, el filtro de alto rendimiento EPA 12 es una apuesta segura. Elimina de manera segura y fiable hasta el 99,5 % de las partículas más pequeñas, de solo 0,3 µm, de esporas de hongos y bacterias o alérgenos —como restos de ácaros y polen— del aire ambiente aspirado. Con el fin de obtener mejores resultados, el filtro se debe limpiar cada dos semanas o sustituir cada 6 meses.