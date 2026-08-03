Kit de cuchillas de sustitución
Las cuchillas de sustitución del robot cortacésped permiten un corte del césped muy afilado. Para conseguir una vida útil más larga, las hojas se deben endurecer y afilar de manera continua por ambos lados.
El kit de cuchillas de sustitución incluye 6 cuchillas para un corte del césped muy afilado mediante el robot cortacésped. Al girar las cuchillas 180° en el tornillo de fijación es posible aumentar la autonomía. Las hojas de sustitución están afiladas y endurecidas por ambos lados, lo que proporciona una vida útil más prolongada. La sustitución de las cuchillas es muy sencilla y se puede efectuar en muy pocos pasos mediante la llave de boca adjunta y los tornillos de sustitución.
Características y ventajas
Cuchillas afiladas por ambos lados
- Garantizan un corte del césped muy afilado.
- Las cuchillas se mantienen afiladas el doble de tiempo.
Afiladas y endurecidas de manera continua
- Las cuchillas endurecidas duran más, por lo que hay que cambiarlas con menos frecuencia.
- Al girar las cuchillas 180° en el tornillo de fijación, se duplica el tiempo de marcha.
El kit incluye 6 cuchillas, una llave de boca para aflojar los tornillos de fijación y tornillos de sustitución
- Sencilla sustitución de las cuchillas en pocos pasos.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|6
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|70 x 20 x 1
Campos de aplicación
- Césped