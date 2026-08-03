El kit de cuchillas de sustitución incluye 6 cuchillas para un corte del césped muy afilado mediante el robot cortacésped. Al girar las cuchillas 180° en el tornillo de fijación es posible aumentar la autonomía. Las hojas de sustitución están afiladas y endurecidas por ambos lados, lo que proporciona una vida útil más prolongada. La sustitución de las cuchillas es muy sencilla y se puede efectuar en muy pocos pasos mediante la llave de boca adjunta y los tornillos de sustitución.