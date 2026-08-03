Este kit incluye 3 paños de limpieza para el robot aspirador RCV 3. Cuando el equipo se acciona en el modo de fregado, los paños de microfibra de alta calidad proporcionan un resultado de limpieza idóneo en todas las superficies duras, como, por ejemplo, baldosas, tarima, suelos de madera, PVC o linóleo. La suciedad más superficial y seca se elimina de manera fiable, atrapando, además, el polvo de manera excelente para su aspiración. Cambiar los paños es especialmente fácil gracias a la fijación por velcro.