Kit de paños de limpieza RCV 3
Para un resultado de limpieza idóneo: kit de paños de microfibra para la limpieza en húmedo de superficies duras con el robot aspirador RCV 3.
Este kit incluye 3 paños de limpieza para el robot aspirador RCV 3. Cuando el equipo se acciona en el modo de fregado, los paños de microfibra de alta calidad proporcionan un resultado de limpieza idóneo en todas las superficies duras, como, por ejemplo, baldosas, tarima, suelos de madera, PVC o linóleo. La suciedad más superficial y seca se elimina de manera fiable, atrapando, además, el polvo de manera excelente para su aspiración. Cambiar los paños es especialmente fácil gracias a la fijación por velcro.
Características y ventajas
Paño de limpieza con fijación por velcro
- Fácil sujeción y liberación, gracias a la fijación por velcro.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|3
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|150 x 60 x 83
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados