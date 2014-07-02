Kit de paños de microfibra para la cocina
Kit de paños de microfibra para limpieza con vapor en la cocina: 2 paños para suelos, 1 funda suave para la boquilla manual para eliminar suciedad resistente, 1 paño para acero inoxidable.
¿Limpieza perfecta en toda la cocina? Con el kit de paños para limpiadora de vapor de Kärcher, se acabó el problema. El kit de paños de microfibra contiene dos paños de microfibra para suelos para la boquilla manual, ideal para atrapar y retirar la suciedad persistente, p. ej., en la zona de las placas de cocción. El paño de microfibra para acero inoxidable deja resplandecientes las superficies de este material. Todos los paños son perfectos para su uso con la limpiadora de vapor en la zona de la cocina.
Características y ventajas
Paño para acero inoxidable con microfibra de alta calidad
- Resultado del pulido sin franjas, excelente absorción del agua.
Paño para suelos suave de lana de microfibra de alta calidad
- Óptima disolución de la suciedad, alto grado de recogida de suciedad; la microfibra garantiza unos buenos resultados de limpieza en todas las superficies resistentes.
Funda suave para boquilla manual de lana de microfibra de alta calidad
- Óptima disolución de la suciedad, alto grado de recogida de suciedad; la microfibra garantiza unos buenos resultados de limpieza en todas las superficies resistentes.
Microfibra de alta calidad
- Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|400 x 110 x 6
Campos de aplicación
- Superficies de trabajo de la cocina
- Lavabos
- Campana extractora
- Placas de cocina
- Suelos duros
- Frigoríficos (interior/exterior)
- Paredes interiores de armarios, cajones
- Paredes alicatadas