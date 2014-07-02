¿Limpieza perfecta en toda la cocina? Con el kit de paños para limpiadora de vapor de Kärcher, se acabó el problema. El kit de paños de microfibra contiene dos paños de microfibra para suelos para la boquilla manual, ideal para atrapar y retirar la suciedad persistente, p. ej., en la zona de las placas de cocción. El paño de microfibra para acero inoxidable deja resplandecientes las superficies de este material. Todos los paños son perfectos para su uso con la limpiadora de vapor en la zona de la cocina.