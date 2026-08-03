Kit de prolongación
Limpieza sin esfuerzo incluso de ventanas altas gracias al kit de prolongación telescópico para la limpiadora de cristales con batería y el Vibrapad a batería. Extensible de 0,6 a 1,5 metros.
Ahora podrá limpiar ventanas altas, tragaluces y otras superficies lisas de difícil acceso con toda comodidad y sin el engorro de tener que subirse a una escalera: el kit de prolongación telescópico para nuestra limpiadora de cristales con batería y el Vibrapad a batería lo hace posible. El kit se compone de 2 lanzas telescópicas, un alojamiento con articulación flexible para la limpiadora de cristales y un limpiacristales con paño de microfibra. El kit ofrece un alcance adicional de hasta 2 metros, de modo que incluso las personas bajas podrán realizar sin esfuerzo las tareas de limpieza en habitaciones, baños o jardines acristalados con una altura de hasta aproximadamente 4 metros.
Características y ventajas
Alcance sin esfuerzo de superficies de ventanas a altura elevada
Mango telescópico
Compatibilidad con todas las limpiadoras de cristales y el fregador vibratorio con batería
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|150 x 250 x 1170
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Superficies de cristal de grandes dimensiones y de difícil acceso
- Jardines acristalados
RECAMBIOS Kit de prolongación
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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