Kit de reparación de cables
Con el kit de reparación de cables para robots cortacésped de Kärcher, los cables rotos se pueden reparar de manera fiable y el cable perimetral se puede empalmar y alargar como desee.
El kit de reparación de cables contiene 6 empalmes de cables de alta calidad, así como un cable extra de corta longitud. Estos elementos permiten alargar el cable perimetral según las necesidades. Además, también sirven para reparar los cables defectuosos de manera fácil y rápida.
Características y ventajas
Kit de reparación para cable perimetral defectuoso que incluye 6 empalmes de cables y un cable de repuesto
El cable perimetral se puede alargar de manera fiable
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|6
|Longitud del cable (cm)
|30
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|25 x 23 x 17
Campos de aplicación
- Césped