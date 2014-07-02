Para obtener resultados sin marcas de forma duradera, basta con una rápida sustitución del labio de secado de 280 mm. Así, su limpiadora de cristales a batería podrá dejar impecables todas las superficies lisas sin dejar marcas. Aptos para: WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 y WVP 10.