Labios de secado WV en negro (280 mm)
Labios de secado de repuesto para una limpieza sin marcas en todas las superficies lisas, sin gotear agua sucia. Aptos para las limpiadoras de cristales a batería WV 2, WV 3 y WV 5.
Para obtener resultados sin marcas de forma duradera, basta con una rápida sustitución del labio de secado de 280 mm. Así, su limpiadora de cristales a batería podrá dejar impecables todas las superficies lisas sin dejar marcas. Aptos para: WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 y WVP 10.
Características y ventajas
Rápida sustitución del labio de secado.
- Para una limpieza sin marcas de todo tipo de superficies lisas, sin goteo de agua.
Labio de silicona suave
- Limpiar sin marcas.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|280 x 5 x 45
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Superficies lisas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos
- Baldosas
- Mamparas de ducha/bañeras
- Superficies de trabajo de la cocina
- Condensación
- Plantas solares / Paneles solares para balcón