Toda la potencia necesaria partiendo del mínimo posible: con el ajuste gradual de la presión de nuestra lanza pulverizadora PowerControl 042 podrá adaptar la potencia de limpieza de forma óptima a la tarea de limpieza específica sin necesidad de interrumpir el trabajo. Con una colocación ergonómica directamente al alcance de la mano, la ejecución de los ajustes es particularmente sencilla. Para lograr una mayor optimización, la boquilla de alto rendimiento patentada de Kärcher eleva la potencia de limpieza en aproximadamente un 40 por ciento. Un modo especial de baja presión permite la aplicación específica de detergentes y también el ángulo de trabajo se regula sin esfuerzo gracias al innovador ajuste del plano de pulverización.