Lanza pulverizadora variable 360° VJ 24 Handheld
Lanza pulverizadora variable con articulación de 360º ajustable: la VJ 24 Handheld para la KHB 5 Battery es ideal para limpiar puntos de difícil acceso.
Los espacios de difícil acceso no representan ninguna dificultad para la lanza pulverizadora variable VJ 24 Handheld con articulación de 360º ajustable. El usuario puede trabajar de forma ergonómica gracias al tubo de prolongación, a la vez que la distancia le protege en gran medida de las salpicaduras de agua. Además, la conexión Quick Connect entre el cabezal de la boquilla y el tubo de prolongación permite cambiar de forma rápida y fácil a otro accesorio Handheld Cleaner utilizando una sola mano. La VJ 24 Handheld es compatible con la limpiadora de presión con batería KHB 5 Battery.
Características y ventajas
Articulación flexible
- Articulación de 360º ajustable.
Tubo de prolongación incluido
- Para un trabajo ergonómico.
Chorro plano de 25º
- Limpieza profunda y eficaz.
Conexión Quick Connect
- Cambio fácil y rápido.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|512 x 59 x 43
Campos de aplicación
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Jardineras
- Cubos de basura
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
RECAMBIOS Lanza pulverizadora variable 360° VJ 24 Handheld
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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