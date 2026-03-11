Manguera de prolongación XH 10 (antes de 2010)
Prolongación de manguera de alta presión para obtener una mayor flexibilidad. Robusta manguera de alta calidad DN 8 de 10 m. Con refuerzo textil, manguera con protección contra flexiones y conexión de latón para una larga vida útil.
La prolongación de manguera de alta presión de 10 m proporciona una mayor flexibilidad y amplía el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Simplemente conecta la pistola y la manguera de alta presión mediante la abrazadera de conexión y ya funciona mejor. La robusta manguera de alta calidad DN 8 está reforzada con un refuerzo textil y dispone de una protección contra flexiones de la manguera, así como de una conexión de latón estable para garantizar una larga vida útil. La prolongación de manguera soporta una presión de hasta 160 bar y está diseñada para temperaturas de hasta 60 °C. Naturalmente, la manguera de prolongación se puede utilizar también con detergentes. Apta para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las gamas de K2 a K7, así como para equipos con dispositivo de enrollado de manguera de alta presión.
Características y ventajas
Manguera de prolongación de 10 m
- Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
Manguera de alta calidad DN 8 con refuerzo textil
- Larga vida útil.
Protección contra flexiones
- Protección de la manguera contra dobleces.
Conexión de latón
- Larga vida útil y alta calidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud (m)
|10
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|220 x 220 x 75