La prolongación de manguera de alta presión de 10 m proporciona una mayor flexibilidad y amplía el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Simplemente conecta la pistola y la manguera de alta presión mediante la abrazadera de conexión y ya funciona mejor. La robusta manguera de alta calidad DN 8 está reforzada con un refuerzo textil y dispone de una protección contra flexiones de la manguera, así como de una conexión de latón estable para garantizar una larga vida útil. La prolongación de manguera soporta una presión de hasta 160 bar y está diseñada para temperaturas de hasta 60 °C. Naturalmente, la manguera de prolongación se puede utilizar también con detergentes. Apta para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las gamas de K2 a K7, así como para equipos con dispositivo de enrollado de manguera de alta presión.