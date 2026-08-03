Un multitalento para todo tipo de aplicaciones: la Multi Jet 3 en 1 de Kärcher ofrece un chorro plano de alta presión con regulación continua, una boquilla rotativa y un chorro de detergente en una sola lanza pulverizadora. La selección del chorro más adecuado se realiza con un simple giro en la lanza pulverizadora. La presión se regula de forma cómoda con las teclas de la pistola Full Control Plus Power Gun G 180 Q. Apta para la limpiadora de alta presión K 7 Full Control Plus y K 7 Premium Full Control Plus de Kärcher a partir de 2017.