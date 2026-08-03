MJ 180 3 en 1 Multi jet para K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control
La lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1 de Kärcher es apta para las limpiadoras de alta presión K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus y K 7 Premium Full Control Plus (a partir de 2017).
Un multitalento para todo tipo de aplicaciones: la Multi Jet 3 en 1 de Kärcher ofrece un chorro plano de alta presión con regulación continua, una boquilla rotativa y un chorro de detergente en una sola lanza pulverizadora. La selección del chorro más adecuado se realiza con un simple giro en la lanza pulverizadora. La presión se regula de forma cómoda con las teclas de la pistola Full Control Plus Power Gun G 180 Q. Apta para la limpiadora de alta presión K 7 Full Control Plus y K 7 Premium Full Control Plus de Kärcher a partir de 2017.
Características y ventajas
Control total en ambas manos
- Regulación de la presión de forma gradual gracias a la pistola inteligente.
Sin perder el tiempo cambiando de lanza pulverizadora
- La selección del chorro más adecuado se realiza con un simple giro en la lanza pulverizadora.
Tres tipos de chorro en una lanza pulverizadora
- Chorro de detergente, boquilla rotativa y chorro plano de alta presión de regulación continua: para un trabajo más flexible.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|445 x 63 x 63
|Observaciones
|Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Superficies en casa y el jardín
- Muros de piedra y de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Vallas