Multi Jet 5 en 1 MJ 24 Handheld
Versátil lanza multipulverizadora 5 en 1 para la KHB 5 Battery: la MJ 24 Handheld con chorro concentrado, chorro plano, chorro de lavado, chorro nebulizador y chorro de riego. Fácil de ajustar girando el cabezal de boquilla.
La Multi Jet Handheld ofrece 5 tipos de chorro en una sola lanza pulverizadora: chorro concentrado, chorro plano, chorro de lavado, chorro nebulizador y chorro de riego. Así, la lanza multipulverizadora resulta idónea para una amplia variedad de aplicaciones. El chorro más adecuado se selecciona con un simple y cómodo giro del cabezal de boquilla. La conexión Quick Connect entre el cabezal de boquilla y el tubo de prolongación permite el cambio rápido y sencillo por otro accesorio de la limpiadora manual con una sola mano. El tubo de prolongación facilita un trabajo ergonómico y la distancia protege contra las salpicaduras de agua. La MJ 24 Handheld es compatible con la limpiadora de presión con batería KHB 5 Battery.
Características y ventajas
Lanza pulverizadora 5 en 1
- 5 tipos de chorro distintos en una sola lanza pulverizadora.
Ahorro de tiempo
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Limpiar y regar en un solo paso
- No hace falta cambiar a una manguera y una pistola de riego.
Chorro concentrado
- Limpieza de juntas, hendiduras o huecos estrechos, así como disolución de suciedad puntual.
Chorro plano
- Limpieza de superficies y objetos.
Chorro de lavado
- Eliminación de la suciedad disuelta.
Chorro niebla
- Eliminación del polvo y del polen de las plantas y riego ligero.
Chorro de riego
- Riego de plantas.
Conexión Quick Connect
- Cambio fácil y rápido.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|423 x 58 x 60
Campos de aplicación
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Jardineras
- Limpieza de hojas
- Riego de plantas
RECAMBIOS Multi Jet 5 en 1 MJ 24 Handheld
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
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· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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