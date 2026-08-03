Paño KV 4

Simplemente genial: el paño con autofijación para la limpieza sin esfuerzo en todas las superficies lisas, con el fregador a batería vibratorio KV 4.

Gracias al sistema de autofijación, colocar el paño lavable en el fregador a batería vibratorio KV 4 o extraerlo es sumamente sencillo, y el cambio de paño resulta rápido y cómodo.

Características y ventajas
cierre de autofijación
  • Gracias al cierre de autofijación, cambiar el paño resulta muy rápido y fácil.
Lavable
  • El paño puede reutilizarse.
Adecuado para KV 4
  • El paño es idóneo para la limpieza de todas las superficies lisas con el KV 4.
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 2
Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 110 x 265 x 20
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies lisas
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Espejos
  • Baldosas
  • Mesas de cristal
  • Paredes alicatadas