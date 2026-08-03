Paño KV 4
Simplemente genial: el paño con autofijación para la limpieza sin esfuerzo en todas las superficies lisas, con el fregador a batería vibratorio KV 4.
Gracias al sistema de autofijación, colocar el paño lavable en el fregador a batería vibratorio KV 4 o extraerlo es sumamente sencillo, y el cambio de paño resulta rápido y cómodo.
Características y ventajas
cierre de autofijación
- Gracias al cierre de autofijación, cambiar el paño resulta muy rápido y fácil.
Lavable
- El paño puede reutilizarse.
Adecuado para KV 4
- El paño es idóneo para la limpieza de todas las superficies lisas con el KV 4.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|110 x 265 x 20
Campos de aplicación
- Superficies lisas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos
- Baldosas
- Mesas de cristal
- Paredes alicatadas