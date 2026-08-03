Pistola G 180 Q Full Control Plus Power
Con display LCD y teclas de regulación para la presión y el detergente: pistola de alta presión G 180 Q Full Control Plus para todos los equipos Full Control Plus de Kärcher de las gamas K 5 Premium, K 7 y K 7 Premium a partir de 2017.
Nunca tuvo tanto control a la hora de limpiar. Gracias a las teclas +/– de la pistola de alta presión G 180 Q Full Control Plus pueden regularse los niveles de presión y la dosificación del detergente de manera muy sencilla con solo pulsar un botón. Además tendrá los ajustes a la vista en todo momento en el display LCD, aunque haga mal tiempo. La pistola con conexión Quick Connect es idónea para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher Full Control de las gamas K 5 Premium, K 7 y K 7 Premium fabricadas a partir de 2017.
Características y ventajas
Pistola de sustitución para equipos Kärcher Full Control Plus HDR de las gamas K 5 Premium, K 7 y K 7 Full Control a partir de 2017
- Para un cambio sencillo de la pistola.
Teclas +/- en la empuñadura
- Para un cómodo ajuste de los niveles de presión y de la concentración de detergente.
Indicación de niveles de presión en el display LCD
- Para una selección fácil del nivel de presión adecuado para el objeto de limpieza seleccionado.
Indicador de la dosificación del detergente en el display LCD
- Para una fácil selección de la cantidad de detergente deseada.
Conexión Quick Connect
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,8