Nunca tuvo tanto control a la hora de limpiar. Gracias a las teclas +/– de la pistola de alta presión G 180 Q Full Control Plus pueden regularse los niveles de presión y la dosificación del detergente de manera muy sencilla con solo pulsar un botón. Además tendrá los ajustes a la vista en todo momento en el display LCD, aunque haga mal tiempo. La pistola con conexión Quick Connect es idónea para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher Full Control de las gamas K 5 Premium, K 7 y K 7 Premium fabricadas a partir de 2017.