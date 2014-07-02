Pistola pulverizadora, XXL, Adv

Pistola de forma ergonómica. Gracias a su diseño compacto, esta pistola es especialmente ligera y manejable. Incluye un dispositivo de seguridad para evitar activaciones involuntarias. La pistola Advanced está equipada con un control remoto integrado. El volumen de hielo y la presión del chorro pueden ajustarse directamente en la pistola. Cuenta además con un conmutador entre «solo aire» o «aire y hielo».