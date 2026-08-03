La boquilla para colchones de Kärcher es idónea para llevar a cabo una limpieza higiénica en profundidad de camas, colchones, almohadas y oquedades de difícil acceso en el entorno de la cama. Precisamente aquí se acumulan en las superficies de textiles polvo y restos de ácaros que contienen partículas alergénicas. Pero la práctica boquilla de ranuras diseñada especialmente para la zona de reposo permite una eliminación eficaz, haciendo desaparecer por completo el polvo y los ácaros.