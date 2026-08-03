Power Brush

La boquilla para colchones garantiza una limpieza higiénica en profundidad del colchón y de todas las oquedades de la zona de reposo y su entorno.

La boquilla para colchones de Kärcher es idónea para llevar a cabo una limpieza higiénica en profundidad de camas, colchones, almohadas y oquedades de difícil acceso en el entorno de la cama. Precisamente aquí se acumulan en las superficies de textiles polvo y restos de ácaros que contienen partículas alergénicas. Pero la práctica boquilla de ranuras diseñada especialmente para la zona de reposo permite una eliminación eficaz, haciendo desaparecer por completo el polvo y los ácaros.

Características y ventajas
Elimina en profundidad el polvo y la suciedad de los colchones mejor que los aspiradores de tapicerías convencionales
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,4
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 171 x 153 x 75
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Colchones