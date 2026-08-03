Limpiadora de vapor SC 2 EasyFix .

Las limpiadoras de vapor Kärcher eliminan 99,999 % de los coronavirus* y el 99,99 % de todas las bacterias comunes**

Para una limpieza purificada, higiénica y en profundidad de todas las superficies del hogar.

El modelo básico de limpieza con vapor sin productos químicos: la limpiadora de vapor SC 2 EasyFix de Kärcher. Para una limpieza purificada en todas las superficies duras de la casa. Con boquilla para suelos EasyFix.