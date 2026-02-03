Aspiradora de mano a batería CVH 3 Plus
Con potencia de aspiración y lista en todo momento y lugar: con la aspiradora de mano compacta CVH 3 Plus, la suciedad en el salón, el dormitorio, la cocina o el coche ya no es un problema.
Un potente compañero para el día a día: la aspiradora manual CVH 3 Plus a batería elimina con potencia todo tipo de suciedad, como cabellos, migas y polvo, sin dejar residuos y desde cualquier lugar. El sistema de filtro de dos posiciones de regulación de red de acero fina para suciedad gruesa y cabellos con filtro HEPA situado detrás (EN 1822:1998) se puede lavar y proporciona un aire de salida especialmente limpio. Otras ventajas: la elevada potencia de aspiración y una vida útil más larga gracias al motor BLDC silencioso, el diseño compacto y ligero del equipo, 2 potencias de aspiración diferentes con hasta 20 minutos de autonomía de la batería y una cómoda estación de carga, que incluye almacenaje de accesorios.
Características y ventajas
Elevado rendimiento de limpieza gracias al motor BLDCElevada potencia de aspiración para pequeñas tareas de limpieza de cualquier tipo gracias al motor BLDC.
Opción de elegir entre 2 modosModo mínimo para una gran autonomía (máx. 20 min.), modo máximo para una elevada potencia de aspiración.
Estación de carga con almacenaje de accesoriosCómoda carga y almacenamiento en la propia estación de carga.
Ligero y compacto
- Desempeño sin esfuerzo de las pequeñas tareas de limpieza diarias.
Listo de inmediato
- Se puede emplear en cualquier momento y lugar gracias a su diseño compacto y un uso sencillo de los accesorios.
Sistema de filtros doble
- Combinación ideal de red de acero fina para suciedad gruesa y cabellos y filtro HEPA (EN 1822:1998).
Filtro lavable y recipiente de polvo
- Fácil de limpiar con agua del grifo y reutilizable.
Prácticos accesorios
- Apta para superficies sensibles y zonas de difícil acceso.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Depósito (l)
|0,15
|Intensidad acústica (dB/A)
|< 78
|Capacidad de absorción (W)
|70
|Modo de tiempo de marcha mínimo (min)
|20
|Modo de tiempo de marcha máximo (min)
|10
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión de la batería. (V)
|7,2
|Tensión (V)
|7,2
|Capacidad de la batería (Ah)
|2
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (h)
|4
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|330 x 76 x 76
Incluido en el equipamiento de serie
- Cargador: Estación de carga + adaptador 5 V / 2 A (1 unidad cada uno)
- Boquilla para ranuras 2 en 1
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA (EN 1882:1998)
- Base de estacionamiento con función de carga
Equipamiento
- Regulación de la potencia: con 2 niveles de potencia
Videos
Campos de aplicación
- Muebles
- Interior del vehículo
Accesorios
RECAMBIOS CVH 3 Plus
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.