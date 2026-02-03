Aspiradora de colchones VCH 4 UVClean
Limpieza en profundidad también para personas alérgicas: la VCH 4 UVClean utiliza luz UV-C, vibración y una potente potencia de aspiración para eliminar el 99,9 % de todos los ácaros y bacterias de colchones y otras superficies textiles.
Sueño limpio y saludable gracias a la VCH 4 UVClean. Los colchones albergan millones de ácaros y bacterias que pueden provocar alergias y alterar el sueño, por lo que una limpieza visible no es suficiente. La VCH 4 UVClean elimina eficazmente partículas visibles e invisibles como ácaros y alérgenos de sus colchones y superficies textiles, garantizando una limpieza en profundidad. El limpiador de colchones combina eficazmente 3 potentes tecnologías. La potente vibración del rodillo percutor desprende la suciedad profunda, la caspa y los ácaros de las fibras del colchón y los saca a la superficie. A continuación, el potente motor aspira las partículas desprendidas sin concesiones y las atrapa de forma segura en el depósito para la suciedad. Al mismo tiempo, la luz UV-C integrada neutraliza hasta el 99,9 % de todas las bacterias y ácaros de la superficie. Esta combinación garantiza que todos los colchones, almohadas y otras superficies textiles queden limpios en profundidad y sean inocuos para la salud.
Características y ventajas
Gran potencia de aspiración de 500 WEl potente motor aspira con eficacia todas las partículas sueltas, pelos y polvo.
Potente rodillo percutorLa fuerte vibración del rodillo percutor (180 golpes/s) elimina incluso la suciedad más incrustada y persistente, los ácaros y sus heces del interior del colchón y otras superficies textiles.
Eficiente luz UV-CLa luz UV-C integrada actúa sobre la superficie y neutraliza de forma fiable el 99,9 % de todas las bacterias y ácaros sin utilizar productos químicos.
Innovador sistema de contenedores de 2 cámaras
- La tecnología ciclónica hace que el polvo aspirado gire rápidamente, provocando que las partículas gruesas caigan en la primera cámara del depósito y las finas en la segunda.
- La separación del aire y la suciedad garantiza una potencia de aspiración duradera y eficaz.
Cable de red largo
- Mayor comodidad y ahorro de tiempo gracias a su largo alcance, que permite limpiar cómodamente y sin interrupciones grandes superficies de una sola vez.
Deshumidificación por aire caliente de 65 °C
- La deshumidificación por aire caliente crea un microclima seco, antiácaros y antibacteriano en el colchón y otras superficies textiles, evitando así los ácaros y las esporas de moho.
Diseño compacto y ligero
- Garantiza un manejo sin esfuerzo para una limpieza cómoda y versátil y un almacenamiento del equipo que ahorra espacio en cualquier estantería o armario después de su uso.
Limpieza final sin esfuerzo
- La más rápida, higiénica y sencilla limpieza y mantenimiento de todas las piezas es posible gracias a su sofisticado diseño. El equipo puede vaciarse rápidamente y volver a ponerse en marcha de inmediato.
Especificaciones
Características técnicas
|Volumen de depósito para suciedad (ml)
|400
|Intensidad acústica (dB/A)
|80
|Deshumidificación por aire caliente (°C)
|65
|Potencia absorbida (W)
|500
|Longitud del cable (m)
|5
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Peso sin accesorios (kg)
|2,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|309 x 240 x 170
Equipamiento
- Rodillo de golpeo
- Filtro de espuma: 2 Unidad(es)
- Filtro protector del motor: 3 Unidad(es)
Videos
Campos de aplicación
- Colchones
- Muebles tapizados
- Cunas
Accesorios
RECAMBIOS VCH 4 UVClean
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.