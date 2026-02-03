Aspirador a batería VCS 3 Nano Complete
La compacta y potente aspiradora a batería VCS 3 Nano es el ayudante perfecto para la limpieza del hogar gracias a su innovadora detección de suciedad, regulación inteligente de la potencia de aspiración e iluminación LED.
La compacta y potente aspiradora a batería VCS 3 Nano es ideal para la limpieza diaria. Gracias a la detección inteligente de la suciedad, la potencia de aspiración se adapta automáticamente al grado de suciedad, garantizando una limpieza eficaz con una autonomía optimizada de la batería. La pantalla Clean Control proporciona información sobre el modo de limpieza actual y el grado de suciedad. Equipada con una moderna tecnología de motor BLDC y un sellado optimizado de la boquilla para suelos, garantiza una excelente recogida de polvo en todas las superficies. La iluminación LED de la boquilla para suelos hace visible hasta la suciedad más fina. La articulación giratoria de 180° ofrece una gran maniobrabilidad y se desliza suavemente alrededor de los muebles y en las esquinas. El sistema de filtros HEPA múltiple garantiza un aire de salida limpio, atrapando de forma fiable el 99,9 % (probado de acuerdo con la norma EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) de las partículas aspiradas, lo que hace que la VCS 3 Nano sea especialmente adecuada para las personas alérgicas. Con menos de 79 dB, es posible aspirar de forma silenciosa, ideal para hogares con niños o mascotas. La carga, cómoda y flexible, se realiza mediante USB-C, y el equipo puede guardarse en el soporte de pared para ahorrar espacio.
Características y ventajas
Tecnología Auto-SenseLa detección inteligente de la suciedad optimiza el rendimiento de limpieza en modo automático. La cantidad de suciedad se detecta automáticamente y la potencia de aspiración se adapta de la forma correspondiente en 3 etapas.
Pantalla Clean ControlLa pantalla proporciona información sobre el proceso de limpieza y el estado del equipo en todo momento, como el modo de limpieza, el grado de suciedad del suelo en modo automático y el estado de la batería. En el modo automático, la pantalla utiliza un código de colores para indicar el grado de suciedad: turquesa para nada o poca, azul para un nivel medio y morado para mucha suciedad.
Articulación giratoria de 180° e iluminación LEDLa VCS 3 Nano se mueve sin esfuerzo alrededor de cualquier obstáculo e ilumina incluso los rincones más oscuros, para una limpieza a fondo sin concesiones.
Ultraligera y compacta
- Con un peso total de solo 2,3 kg aproximadamente, es perfecta para limpiar sin esfuerzo, por ejemplo, escaleras o por encima de la cabeza.
- Especialmente ligera en el modo de aspiradora de mano con un peso de solo aprox. 1,4 kg sin accesorios.
Filtración superior al 99,9 % gracias a la tecnología HEPA
- Respire libremente: aire ambiente limpio y saludable gracias al filtro HEPA.
- Atrapa el 99,9 % de las partículas (probado según EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), por lo que es ideal para personas alérgicas.
- Hogar higiénico e impecable, libre de polvo y alérgenos.
Eficaz cepillo turbo
- Limpieza en profundidad de todo tipo de suelos gracias a la última tecnología de boquillas para suelos con accionamiento eléctrico.
- El sistema de sellado perfecto garantiza la máxima potencia de aspiración y una eliminación eficaz de la suciedad, incluso la más persistente.
- Elimina fácilmente el pelo de animales domésticos, el polvo y la suciedad gruesa de alfombras, suelos duros y tapicerías.
Motor BLDC de alta velocidad: potente y de larga vida útil
- Impresionante rendimiento de limpieza gracias a su alto número de revoluciones y óptima potencia de aspiración.
- Fiabilidad y durabilidad gracias al accionamiento sin escobillas para lograr una vida útil prolongada de su aspiradora.
Agradablemente silenciosa (máx. 79 dB)
- Ideal para hogares con niños y mascotas, sin molestias sonoras innecesarias.
Tres modos de limpieza: flexible y eficaz
- El modo eco! permite ahorrar al menos un 50 % de energía en comparación con el modo automático y hasta 50 minutos de autonomía.
- Modo automático para el ajuste automático de la potencia de aspiración.
- Modo Boost para una potencia máxima con la suciedad más persistente, para un resultado de limpieza impecable.
Conexión USB-C y amplio equipamiento
- Compatible con la mayoría de cargadores gracias a la conexión USB-C.
- El accesorio adecuado para cada tarea de limpieza, ya sea boquilla para ranuras, brocha para muebles o boquilla para tapicerías.
- Almacenamiento en poco espacio gracias al soporte de pared: ideal para pisos pequeños y espacios reducidos.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Intensidad acústica (dB/A)
|< 78
|Tamaño del depósito (ml)
|600
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo eco!efficiency: / aprox. 50 Modo normal: / aprox. 20 Modo Boost: / aprox. 10
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|240
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|2,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1100 x 250 x 224
Incluido en el equipamiento de serie
- Tipo de filtro HEPA: Filtro higiénico HEPA (EN 1882:1998)
- Filtro fino: 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos universal
- Boquilla para ranuras
- Pincel para muebles
- Soporte para accesorios
- Soporte de pared pequeño
Equipamiento
- Cargador: Cable de carga USB-C 5 V - 12 V + adaptador (1 unidad cada uno)
- Sistema de filtros sin bolsa
- Boquilla para tapicerías
- Sensor de polvo
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Alfombras
- Superficies textiles
- Escaleras
Accesorios
RECAMBIOS VCS 3 Nano Complete
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.