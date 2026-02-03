Barredora manual S 6
Depósito de suciedad de 38 l de capacidad, cepillo lateral y ancho de barrido de 670 mm: la S 6 es la barredora ideal para cualquier época del año para superficies extensas y anchas con una limpieza en profundidad hasta los bordes.
En primavera, verano, otoño o invierno: la nueva barredora S 6 de Kärcher es idónea para la limpieza en torno a la casa y el jardín en cualquier estación del año. Es efectiva: con su potente cepillo cilíndrico de barrido, su cepillo lateral y un ancho de barrido de 670 milímetros, barre sin esfuerzo superficies de hasta 2500 m² en tan solo una hora. Es ergonómica: el asa de empuje se ajusta en dos posiciones sin necesidad de agacharse y se adapta a la perfección a la estatura del usuario. Es limpia: la suciedad llega directamente a un depósito para la suciedad con 38 litros de capacidad que no ensucia las manos durante el vaciado. Otro aspecto destacado es el ajuste de altura adicional del cepillo lateral que permite adaptar la presión de apriete a cada tipo de suciedad para obtener resultados de barrido óptimos. Además, la S 6 se pliega completamente con ayuda de un pedal situado en el bastidor para un almacenaje en espacio reducido. Gracias a la colocación de los cepillos laterales sin necesidad de herramientas, la barredora está lista en un abrir y cerrar de ojos.
Características y ventajas
Práctica tapa de cierre para cepillo lateralColocación del cepillo lateral sin herramientas para un montaje y empleo rápidos.
Cómodo pedalPlegado completo de la barredora sin agacharse para un almacenaje en espacio reducido.
Adaptación flexible de la altura del cepillo lateralPresión de apriete regulable individualmente para distintos tipos de suciedad.
Gran depósito para la suciedad
- No es necesario el vaciado frecuente del depósito de suciedad.
Sencilla extracción del depósito de suciedad
- Sencillo vaciado del depósito de suciedad.
Depósito para la suciedad que se aguanta solo
- Vaciado del depósito de suciedad sin contacto con la suciedad.
Amplio ancho de barrido
- Alto rendimiento de limpieza.
Barrido hasta los bordes
- Barrido en profundidad de esquinas, bordes y juntas.
Asa de empuje regulable en altura de dos tramos
- Barrido sin cargar la espalda gracias al ajuste de altura individual.
Práctica asa de transporte
- El asa de transporte permite transportar y almacenar la barredora cómodamente.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho útil con cepillos laterales (mm)
|670
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|2500
|Carcasa / bastidor
|Plástico/plástico
|Depósito de suciedad (l)
|38
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|14,2
|Peso, listo para el uso (kg)
|14,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|17,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|926 x 795 x 1032
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillos laterales: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Asa de empuje ergonómica
- Asa de empuje regulable en altura de dos tramos
- Posición de almacenaje
- Pedal para un almacenamiento en espacio reducido
- Cepillo lateral ajustable de forma gradual
- Colocación de los cepillos laterales sin herramientas
- Depósito para la suciedad que se aguanta solo
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Aceras alrededor de la casa
- Caminos
- Entradas (de patio)
- Sótano
