Cuidado de suelos de parqué barnizado / laminado / corcho RM 531, 1l
Conservación y protección óptimas de suelos de parqué, laminado y corcho. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: Deje que los suelos se endurezcan durante 24 horas sin verter agua ni arrastrar muebles por encima de estos ni pisarlos con zapatos. No lo congele.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|100 x 100 x 215
Campos de aplicación
- Parqué sellado
- Suelos laminados
- Suelos de corcho