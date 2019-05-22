Limpiadora de alta presión a batería

Resultados de limpieza impecables

Resultados impecables incluso sin disponer de conexión eléctrica: con la limpiadora de alta presión a baterías. Está indicada para diferentes áreas de aplicación como patios, botes, senderos y caminos de jardín y bicicletas. Para una flexibilidad aún mayor, incluso se puede utilizar una manguera de aspiración de Kärcher para aspirar agua de fuentes de agua alternativas. Gracias a la innovadora tecnología en tiempo real, la pantalla LCD de la batería nos muestra en todo momento la información sobre la capacidad de la batería.