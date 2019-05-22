Limpiadora de alta presión a batería

¿No dispones de conexión eléctrica? No te preocupes. La limpiadora de alta presión K 2 Battery es perfecta para una limpieza polivalente de vehículos pequeños, motocicletas, bicicletas y embarcaciones. Además es ideal para otras tareas de limpieza pequeñas en los alrededores de casa, incluso en aquellos lugares donde no hay disponible una conexión eléctrica.

 

Hombre limpiando una bicicleta con una limpiadora de alta presión a batería

Productos

Limpieza con alta presión -> Te presentamos nuestra gran gama de aplicaciones posibles

Mujer limpiando el suelo de un balcón con una limpiadora de alta presión a batería
Hombre limpiando un barco una limpiadora de alta presión a batería
Limpiadora de alta presión a batería
Limpiadora de alta presión a batería
Resultados de limpieza impecables

Resultados impecables incluso sin disponer de conexión eléctrica: con la limpiadora de alta presión a baterías. Está indicada para diferentes áreas de aplicación como patios, botes, senderos y caminos de jardín y bicicletas. Para una flexibilidad aún mayor, incluso se puede utilizar una manguera de aspiración de Kärcher para aspirar agua de fuentes de agua alternativas. Gracias a la innovadora tecnología en tiempo real, la pantalla LCD de la batería nos muestra en todo momento la información sobre la capacidad de la batería.

 

Limpiadora de alta presión K 2 Battery – lejos de la conexión eléctrica, pero justo allí donde has de eliminar la suciedad.

La flexibilidad de la limpiadora de alta presión K 2 Battery es ilimitada. Gracias a sus tres niveles de potencia diferentes, este producto se puede utilizar para una limpieza flexible de hasta 14 minutos.

icon_arrow

Plataforma de baterías Kärcher

Plataforma de baterías

Puedes encontrar todos los equipos de 36 V de la plataforma de baterías Kärcher aquí
IR A LOS PRODUCTOS