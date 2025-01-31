A presión: limpieza de exteriores cuando hay escasez de agua

Hidrolimpiadora en lugar de manguera

Pero la elección correcta de un producto de limpieza también puede ser crucial cuando se trata de ahorrar agua.

Por ejemplo, limpiar los muebles de jardín con una hidrolimpiadora Kärcher te permite ahorrar hasta un 80% de agua en comparación con una manguera tradicional*. Además de ahorrar agua, también reduces el tiempo de limpieza a la mitad. ¡Imagina tener tus muebles de jardín listos para disfrutar en la mitad de tiempo! Mientras que una limpiadora a presión de Kärcher puede limpiar los muebles de jardín en unos 2,5 minutos y utilizando un volumen total de unos 20 litros de agua, la misma tarea de limpieza con una manguera de jardín estándar requiere cinco minutos y utiliza hasta 100 litros de agua. Las hidrolimpiadoras Kärcher son versátiles y eficientes, ideales para limpiar no solo muebles, sino también patios, terrazas, vehículos y mucho más. Descubre la gama completa de hidrolimpiadoras Kärcher y encuentra la solución perfecta para una limpieza rápida, eficaz y sostenible

* La hidrolimpiadora utiliza un 80% menos de agua para la tarea de limpieza, suponiendo que el caudal de la hidrolimpiadora sea el 40% del de una manguera de jardín y que se necesite la mitad de tiempo. Los valores pueden variar en función de la aplicación, el alcance y el caudal de agua de la manguera.