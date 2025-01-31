A presión: limpieza de exteriores cuando hay escasez de agua
La escasez de agua es un desafío real. Descubre cómo limpiar tus espacios exteriores de forma responsable y eficiente, utilizando la presión del agua a tu favor. ¿Cuánta agua puedo utilizar en casa y en el jardín y para qué? Aquí se resumen de un vistazo los datos más importantes sobre el consumo de agua de las hidrolimpiadoras y las técnicas más ingeniosas para ahorrar recursos en las tareas de limpieza del exterior.
¡Descubre la solución para una limpieza eficiente y sostenible! Las hidrolimpiadoras Kärcher te ofrecen la combinación perfecta de ahorro de agua y energía, para que puedas mantener tu patio, terraza y muebles de jardín en perfecto estado, sin importar la temporada. ¡Infórmate y elige la opción ideal para ti!
¿Sabías qué?
La demanda mundial de agua se ha más que duplicado desde 1960. Este rápido aumento de la demanda está provocando escasez de agua. En Europa, esto se está contrarrestando principalmente utilizando un «sistema de semáforo» local del agua y mediante restricciones a la hora de regar zonas verdes o llenar piscinas. La escasez de agua es un desafío global que nos concierne a todos. ¡Informémonos, actuemos y hagamos un uso responsable de este recurso vital!
Mantenimiento respetuoso con los recursos: limpieza eficiente
En caso de escasez de agua por causas meteorológicas, es importante recurrir a métodos de limpieza más sostenibles para reducir el consumo de agua. Pero, ¿por qué es tan importante la limpieza en el exterior y cómo puede llevarse a cabo para ahorrar agua?
La limpieza y el cuidado regulares pueden prolongar la vida útil de elementos como muebles, vallas o incluso bicicletas, evitando así la necesidad de nuevas compras. Entre otras cosas, esto reduce el consumo de agua necesario para una nueva producción.
Hidrolimpiadora en lugar de manguera
Pero la elección correcta de un producto de limpieza también puede ser crucial cuando se trata de ahorrar agua.
Por ejemplo, limpiar los muebles de jardín con una hidrolimpiadora Kärcher te permite ahorrar hasta un 80% de agua en comparación con una manguera tradicional*. Además de ahorrar agua, también reduces el tiempo de limpieza a la mitad. ¡Imagina tener tus muebles de jardín listos para disfrutar en la mitad de tiempo! Mientras que una limpiadora a presión de Kärcher puede limpiar los muebles de jardín en unos 2,5 minutos y utilizando un volumen total de unos 20 litros de agua, la misma tarea de limpieza con una manguera de jardín estándar requiere cinco minutos y utiliza hasta 100 litros de agua. Las hidrolimpiadoras Kärcher son versátiles y eficientes, ideales para limpiar no solo muebles, sino también patios, terrazas, vehículos y mucho más. Descubre la gama completa de hidrolimpiadoras Kärcher y encuentra la solución perfecta para una limpieza rápida, eficaz y sostenible
* La hidrolimpiadora utiliza un 80% menos de agua para la tarea de limpieza, suponiendo que el caudal de la hidrolimpiadora sea el 40% del de una manguera de jardín y que se necesite la mitad de tiempo. Los valores pueden variar en función de la aplicación, el alcance y el caudal de agua de la manguera.
¿Qué hace posible este ahorro?
Gracias a la tecnología patentada de boquillas de los Dirt Blasters de Kärcher y a la sofisticada tecnología de bombas y motores de las hidrolimpiadoras de Kärcher, se garantiza un bajo consumo de agua. Esto agiliza la limpieza y ahorra tiempo, agua y energía a partes iguales.
Por cierto, las hidrolimpiadoras de Kärcher son especialmente eficaces en la limpieza. Este es el resultado de una prueba de laboratorio independiente. En comparación con los productos de la competencia, los aparatos de Kärcher ofrecieron el chorro de limpieza más amplio y, por tanto, más eficiente*.
* Resultado de una prueba de laboratorio realizada en abril de 2023 por la empresa independiente SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH. Se compararon boquillas rotativas de hidrolimpiadoras con especificaciones similares o superiores para la presión máxima del agua.
Un accesorio eficiente que ahorra agua, tiempo y energía
Con la lanza eco!Booster, la eficiencia de agua y energía es un 50% mayor que en la aplicación con un chorro plano estándar de Kärcher.* Esto significa que las superficies se limpian más rápido con el mismo uso de recursos.
* Basado en el hecho de que se puede limpiar un 50% más de superficie con la misma cantidad de energía y agua en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher. Confirmado por un instituto de pruebas independiente.
Una alternativa al grifo: utilizar el agua regenerada con sensatez
Otra clara ventaja cuando hay escasez de agua es que los usuarios de hidrolimpiadoras de Kärcher no dependen de la red de agua potable, sino que pueden trabajar con fuentes de agua alternativas. Las tareas de limpieza necesarias en la casa y el jardín pueden llevarse a cabo con la conciencia tranquila incluso en caso de «alerta roja» por falta de agua. Las hidrolimpiadoras de Kärcher pueden funcionar con «agua recuperada». Para ello, los aparatos simplemente aspiran el agua de un depósito disponible, por ejemplo, de un depósito de agua. Una compra sencilla en la que merece la pena pensar. Disponer de este tipo de suministro de agua independiente es útil durante los periodos de sequía, no sólo para limpiar, sino también para regar el césped, las plantas del jardín y las macetas.