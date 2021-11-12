¿Por qué no usar una aspiradora?

Las aspiradoras domésticas no son adecuadas para aspirar la chimenea. La ceniza fina obstruye los filtros y la turbina de aspiración en muy poco tiempo. Esto no solo conlleva una pérdida de rendimiento, sino que, en el peor de los casos, puede suponer una sobrecarga y el fallo del motor. Por lo tanto, es mejor utilizar una aspiradora de ceniza. Esto garantiza una limpieza sin polvo y, además, cómoda.

Los filtros de las aspiradoras de ceniza están diseñados de tal manera que incluso las cenizas más finas pueden ser aspiradas de forma fiable. Además, las aspiradoras de ceniza deben cumplir requisitos especiales de seguridad: una manguera de aspiración metálica y un depósito de recogida ignífugo evitan que los residuos de las brasas dañen la aspiradora o incluso que se produzca un incendio latente en el peor de los casos.

Para limpiar eficazmente el filtro en caso de obstrucción, las aspiradoras de ceniza cuentan también con funciones de limpieza adecuadas. Hay modelos en los que el caudal de aire se desvía con solo pulsar un botón para limpiar el filtro de forma eficaz. El usuario no percibe el polvo, ya que el polvo se introduce directamente en el depósito de recogida.