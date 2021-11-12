Limpieza de chimeneas, estufas y barbacoas
No hay nada como un cálido fuego de leña en una chimenea en los días fríos. El crepitar de las llamas crea una atmósfera acogedora. Pero calentar la casa con madera tiene un inconveniente: antes del siguiente fuego, hay que limpiar la chimenea y retirar las cenizas viejas de la cámara de combustión.
Eliminar la ceniza vieja
Barrer la ceniza de la chimenea con una escoba de mano y un recogedor es una tarea sucia y engorrosa, ya que la ceniza es muy ligera y se arremolina rápidamente. Lo más práctico es utilizar una aspiradora para eliminar la ceniza. Sin embargo, las aspiradoras convencionales no están a la altura de la tarea y no deben utilizarse en ningún caso.
¿Por qué no usar una aspiradora?
Las aspiradoras domésticas no son adecuadas para aspirar la chimenea. La ceniza fina obstruye los filtros y la turbina de aspiración en muy poco tiempo. Esto no solo conlleva una pérdida de rendimiento, sino que, en el peor de los casos, puede suponer una sobrecarga y el fallo del motor. Por lo tanto, es mejor utilizar una aspiradora de ceniza. Esto garantiza una limpieza sin polvo y, además, cómoda.
Los filtros de las aspiradoras de ceniza están diseñados de tal manera que incluso las cenizas más finas pueden ser aspiradas de forma fiable. Además, las aspiradoras de ceniza deben cumplir requisitos especiales de seguridad: una manguera de aspiración metálica y un depósito de recogida ignífugo evitan que los residuos de las brasas dañen la aspiradora o incluso que se produzca un incendio latente en el peor de los casos.
Para limpiar eficazmente el filtro en caso de obstrucción, las aspiradoras de ceniza cuentan también con funciones de limpieza adecuadas. Hay modelos en los que el caudal de aire se desvía con solo pulsar un botón para limpiar el filtro de forma eficaz. El usuario no percibe el polvo, ya que el polvo se introduce directamente en el depósito de recogida.
Trabajo seguro con la aspiradora de ceniza
Antes de comenzar a aspirar, la ceniza tiene que haberse enfriado hasta una temperatura inferior a 40 °C. Los restos de madera más grandes deben inspeccionarse con un atizador para ver si hay restos de brasas. Cuando se constate que no hay brasas ocultas en la chimenea, se puede empezar a aspirar. Se aspira simplemente con el tubo de metal y sin boquilla.
Una vez que la ceniza ha sido extraída y se encuentra en el depósito de recogida, hay que vaciarla. Por eso, a la hora de comprar una aspiradora, los usuarios deben buscar modelos que puedan abrirse fácilmente y vaciarse sin entrar en contacto con la suciedad. Los acoplamientos rápidos, muy manejables, hacen que sea muy fácil quitar el cabezal de aspiración. Después, se cubre el depósito de recogida lleno con una bolsa de basura y se vuelca con cuidado. De esta manera se evita que el polvo se escape.
Otras opciones de uso
El uso de una aspiradora de ceniza no se limita a la extracción de cenizas de la chimenea. La limpieza de una estufa de pellets o un sistema de calefacción es igual de fácil y cómoda. También se puede utilizar para extraer la ceniza fría y el hollín de las hogueras y las parrillas de carbón.
Algunas aspiradoras de ceniza están equipadas con una boquilla adicional para suelos duros. Con esta boquilla también se pueden aspirar astillas, pequeños trozos de madera y suciedad alrededor de la chimenea. Este equipo resulta muy útil en los trabajos de renovación. Da igual si se trata de suciedad gruesa o de polvo fino: una aspiradora de ceniza potente simplemente puede con todo.
Limpieza del cristal de la chimenea en caso de suciedad persistente
Si la chimenea tiene un cristal, también hay que limpiarlo con regularidad. Limpiarlo a fondo suele ser un problema, ya que el fuego abierto deja residuos especialmente persistentes en el cristal. La limpieza con métodos convencionales, como frotar y restregar con agua y un cepillo, con papel de periódico o con limpiadores químicos, no suele ser del todo satisfactoria y, además, es muy laboriosa y requiere mucho tiempo.
Este trabajo se puede realizar más fácilmente y con mejores resultados con una limpiadora de vapor. El vapor caliente, en combinación con la acción mecánica de los paños y un accesorio de cepillo, limpia con gran eficacia. Después se seca el cristal con un paño seco. Este procedimiento no requiere el uso de ningún detergente adicional.
Consejos para reducir el hollín
La madera que no se compra lista para su uso debe almacenarse y secarse antes de que pueda quemarse en la chimenea. La madera húmeda reduce el poder calorífico y hace que se forme más humo y hollín: la cámara de combustión y sus alrededores se ensucian entonces más rápidamente y la chimenea debe limpiarse con mayor frecuencia. El contenido máximo de humedad al quemar madera en una chimenea está incluso prescrito por ley. Este no debe ser superior al 25 %.
Para comprobarlo se puede utilizar un instrumento de medición o un «truco», la prueba con la uña, pero se necesita algo de experiencia para ello. Si se puede presionar ligeramente la uña en la superficie del corte donde se ven los anillos anuales, se debe dejar secar durante unos meses. Lo mejor es guardarlo en un lugar protegido de la intemperie y con buena circulación de aire, por ejemplo, apilado en el cobertizo o la caseta de herramientas del jardín.