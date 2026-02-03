Limpieza profunda con la máxima libertad de movimiento: la lava-aspiradora SE 3-18 Compact limpia con potencia las superficies textiles y, lo que es más importante, sin dejar restos. Gracias a su diseño compacto, el equipo, además de ser manejable, dispone de una batería Kärcher Battery Power de 18 V (no incluida en el equipo de serie) con la que también puede utilizarse en lugares en los que no está disponible una toma de corriente cercana. Esto permite la limpieza del interior del vehículo en tan solo 12-24 minutos. De esta forma, podrá eliminar la suciedad de los asientos de los vehículos, los felpudos y el maletero, así como de muebles de jardín y tapicerías, en un abrir y cerrar de ojos y con la misma potencia que con nuestra lava-aspiradora con cable. La manguera de aspiración larga y flexible con manguera de detergente interior garantiza, además, una elevada comodidad y flexibilidad también en zonas de difícil acceso. Incluso después de la limpieza, la lava-aspiradora convence por su función de enjuague higiénica, que elimina la suciedad del equipo y la manguera, lo que previene el crecimiento de bacterias y la formación de olores. Todo conforme al eslogan: vehículo impecable, equipo de limpieza impecable.