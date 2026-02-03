Lava-aspiradora a batería SE 3-18 Compact Battery Kit 5.0 Ah
La lava-aspiradora permite limpiar a fondo el interior del vehículo, ofrece libertad de movimiento con su batería de 18 V e incluye una función de enjuague para la limpieza del equipo.
Limpieza profunda con la máxima libertad de movimiento: la lava-aspiradora SE 3-18 Compact limpia con potencia las superficies textiles y, lo que es más importante, sin dejar restos. Gracias a su diseño compacto, el equipo, además de ser manejable, dispone de una batería Kärcher Battery Power de 18 V (no incluida en el equipo de serie) con la que también puede utilizarse en lugares en los que no está disponible una toma de corriente cercana. Esto permite la limpieza del interior del vehículo en tan solo 12-24 minutos. De esta forma, podrá eliminar la suciedad de los asientos de los vehículos, los felpudos y el maletero, así como de muebles de jardín y tapicerías, en un abrir y cerrar de ojos y con la misma potencia que con nuestra lava-aspiradora con cable. La manguera de aspiración larga y flexible con manguera de detergente interior garantiza, además, una elevada comodidad y flexibilidad también en zonas de difícil acceso. Incluso después de la limpieza, la lava-aspiradora convence por su función de enjuague higiénica, que elimina la suciedad del equipo y la manguera, lo que previene el crecimiento de bacterias y la formación de olores. Todo conforme al eslogan: vehículo impecable, equipo de limpieza impecable.
Características y ventajas
Tecnología Kärcher probada en boquillas para tapicería y ranuras para unos resultados de limpieza óptimosLimpieza en profundidad de superficies textiles. Limpieza rápida y sin esfuerzo mediante un método eficiente de extracción mediante pulverización. Baja humedad residual para un secado rápido de las superficies textiles.
Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 VMáxima libertad de movimiento gracias al trabajo independiente de la red eléctrica. Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V.
Función de enjuague higiénicaDespués de la limpieza, el equipo se limpia mediante la función de enjuague. De este modo, se eliminan los restos de suciedad y se evita la aparición de olores desagradables debido a la formación de bacterias. El equipo limpio se puede almacenar de inmediato.
Cómoda manguera 2 en 1
- Manguera de pulverización interna para una gran comodidad durante la limpieza.
- Manguera de aspiración larga y flexible para una limpieza cómoda, especialmente en zonas estrechas y de difícil acceso.
- Con articulación giratoria en la manguera para una libertad de movimiento aún mayor.
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Llenado sencillo del depósito de agua limpia.
- Extracción y vaciado cómodos del depósito de agua sucia sin contacto con la suciedad.
Práctico almacenaje de accesorios y de la manguera
- Cómodo transporte con solo una mano: todos los accesorios adjuntos y la manguera pueden almacenarse directamente en el equipo.
- Todos los accesorios se pueden guardar siempre en el equipo y, de este modo, también de forma segura en el lugar de uso.
Diseño compacto
- Versátil incluso en zonas estrechas o de difícil acceso.
- Con una práctica asa para el transporte rápido y cómodo del equipo.
Superficie de almacenamiento para accesorios pequeños
- Práctico para los almacenamientos breves durante la limpieza.
- Ideal para esponjas, paños y otras piezas pequeñas.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Potencia absorbida (W)
|184
|Ancho de trabajo (mm)
|75
|Capacidad del depósito de agua limpia (l)
|1,7
|Capacidad del depósito de agua sucia (l)
|2,9
|Tensión (V)
|18
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|aprox. 12 (2,5 Ah) / aprox. 24 (5 Ah)
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m
- Boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías
- Boquilla para ranuras para la limpieza de tapicerías
- Detergente: Limpiador para tapizados y alfombras RM 519, 100 ml
- Sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada
Equipamiento
- Función de enjuague
- Práctico soporte para accesorios y manguera
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
Videos
Campos de aplicación
- Asientos de automóviles
- Muebles tapizados
- Tapicerías
- Alfombras