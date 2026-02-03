Limpieza a fondo de fibras y máxima libertad de movimiento: la lava-aspiradora SE 3-18 Compact Home limpia las superficies textiles con potencia, sin residuos molestos y con la misma potencia que una lava-aspiradora con cable. Esto permite una limpieza cómoda y a fondo, podrá eliminar la suciedad de la tapicería, los colchones y las alfombras en el hogar, los muebles del jardín y el interior del vehículo o autocaravana en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a su diseño compacto, el equipo, además de ser manejable, dispone de una batería Kärcher Battery Power de 18 V (no incluida en el equipo de serie) con la que también puede utilizarse en lugares en los que no está disponible una toma de corriente cercana. La manguera de aspiración larga y flexible con manguera de detergente interior garantiza, además, una elevada comodidad y flexibilidad también en zonas de difícil acceso. Una limpieza respetuosa con el equipo: gracias a su higiénica función de enjuague, la lava-aspiradora también elimina la suciedad y las bacterias que pueda haber en el equipo, evitando así los malos olores. Fiel al lema: vehículo limpio, equipo de limpieza limpio.