Lava-aspiradora a batería SE 3-18 Compact Home Battery Kit 5.0 Ah
La lava-aspiradora permite limpiar superficies textiles como muebles tapizados, alfombras y asientos de vehículos con la máxima libertad de movimiento gracias a la batería de 18 V y una función de enjuague para la limpieza del equipo.
Limpieza a fondo de fibras y máxima libertad de movimiento: la lava-aspiradora SE 3-18 Compact Home limpia las superficies textiles con potencia, sin residuos molestos y con la misma potencia que una lava-aspiradora con cable. Esto permite una limpieza cómoda y a fondo, podrá eliminar la suciedad de la tapicería, los colchones y las alfombras en el hogar, los muebles del jardín y el interior del vehículo o autocaravana en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a su diseño compacto, el equipo, además de ser manejable, dispone de una batería Kärcher Battery Power de 18 V (no incluida en el equipo de serie) con la que también puede utilizarse en lugares en los que no está disponible una toma de corriente cercana. La manguera de aspiración larga y flexible con manguera de detergente interior garantiza, además, una elevada comodidad y flexibilidad también en zonas de difícil acceso. Una limpieza respetuosa con el equipo: gracias a su higiénica función de enjuague, la lava-aspiradora también elimina la suciedad y las bacterias que pueda haber en el equipo, evitando así los malos olores. Fiel al lema: vehículo limpio, equipo de limpieza limpio.
Características y ventajas
Tecnología Kärcher probada en boquillas para tapicería y ranuras para unos resultados de limpieza óptimosLimpieza en profundidad de superficies textiles. Limpieza rápida y sin esfuerzo mediante un método eficiente de extracción mediante pulverización. Baja humedad residual para un secado rápido de las superficies textiles.
Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 VMáxima libertad de movimiento gracias al trabajo independiente de la red eléctrica. Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V.
Función de enjuague higiénicaDespués de la limpieza, el equipo se limpia mediante la función de enjuague. De este modo, se eliminan los restos de suciedad y se evita la aparición de olores desagradables debido a la formación de bacterias. El equipo limpio se puede almacenar de inmediato.
Cómoda manguera 2 en 1
- Manguera de pulverización interna para una gran comodidad durante la limpieza.
- Manguera de aspiración larga y flexible para una limpieza cómoda, especialmente en zonas estrechas y de difícil acceso.
- Con articulación giratoria en la manguera para una libertad de movimiento aún mayor.
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Llenado sencillo del depósito de agua limpia.
- Extracción y vaciado cómodos del depósito de agua sucia sin contacto con la suciedad.
Práctico almacenaje de accesorios y de la manguera
- Cómodo transporte con solo una mano: todos los accesorios adjuntos y la manguera pueden almacenarse directamente en el equipo.
- Todos los accesorios se pueden guardar siempre en el equipo y, de este modo, también de forma segura en el lugar de uso.
Diseño compacto
- Versátil incluso en zonas estrechas o de difícil acceso.
- Con una práctica asa para el transporte rápido y cómodo del equipo.
Superficie de almacenamiento para accesorios pequeños
- Práctico para los almacenamientos breves durante la limpieza.
- Ideal para esponjas, paños y otras piezas pequeñas.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Potencia absorbida (W)
|184
|Ancho de trabajo (mm)
|75
|Capacidad del depósito de agua limpia (l)
|1,7
|Capacidad del depósito de agua sucia (l)
|2,9
|Tensión (V)
|18
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|aprox. 12 (2,5 Ah) / aprox. 24 (5 Ah)
|Peso con embalaje incluido (kg)
|13,5
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m
- Boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías
- Boquilla para ranuras para la limpieza de tapicerías
- Detergente: Limpiador para tapizados y alfombras RM 519, 100 ml
- Sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada
Equipamiento
- Función de enjuague
- Práctico soporte para accesorios y manguera
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
Campos de aplicación
- Muebles tapizados
- Tapicerías
- Asientos de automóviles
- Alfombras