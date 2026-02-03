Limpiadora de cristales a batería WV 1 Plus
Con la limpiadora de cristales a batería WV 1 Plus y la botella pulverizadora con paño de microfibra, limpiará las ventanas sin esfuerzo, sin que queden marcas y 3 veces más rápido.
La limpiadora de cristales a batería WV 1 Plus de Kärcher garantiza unas ventanas limpias y sin marcas, a la vez que ahorra mucho tiempo y esfuerzo. La inteligente combinación de botella pulverizadora y limpiacristales garantiza una limpieza sumamente eficaz. A continuación, el práctico equipo aspira el agua de forma sencilla y fiable del cristal, sin que gotee agua sucia y sin dejar marcas. En comparación con los métodos convencionales, la limpieza resulta notablemente más fácil y se realiza 3 veces más rápido. El cómodo funcionamiento por baterías y el diseño compacto garantizan la máxima flexibilidad en la limpieza de todas las superficies lisas del hogar. ¡Pruébela y verá!
Características y ventajas
Peso reducidoSe lleva cómodamente con la mano y no produce cansancio.
Compacta y manejableEl equipo manejable de pequeñas dimensiones hace que la limpieza de superficies lisas sea aún más cómoda.
Indicadores led al alcance de la vistaFácil ahorro de energía: el indicador led integrado en el interruptor de conexión/desconexión avisa puntualmente cuando la batería tiene que cargarse.
Variedad de aplicaciones
- La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
El triple de rápida
- Con la limpiadora de cristales a batería, la limpieza de ventanas se lleva a cabo el triple de rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
- Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Higiene absoluta
- Vaciado rápido y sencillo del depósito sin entrar en contacto con el agua sucia.
La original
- Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm)
|250
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|100
|Autonomía de la batería (min)
|25
|Tiempo de carga de la batería (min)
|150
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 70
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso con batería (kg)
|0,5
|Peso sin accesorios (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|130 x 250 x 275
Incluido en el equipamiento de serie
- Cargador: Cargador WV y KV (1 unidad)
- Botella pulverizadora estándar con paño de microfibra
- Detergente: Detergente limpiacristales RM 503, 20 ml
Equipamiento
- Boquilla de aspiración
Videos
Campos de aplicación
- Superficies lisas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos
- Baldosas
- Mesas de cristal
- Paredes alicatadas
Accesorios
Detergentes
RECAMBIOS WV 1 Plus
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.