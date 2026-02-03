Limpiadora de cristales a batería WV 1 Plus

Con la limpiadora de cristales a batería WV 1 Plus y la botella pulverizadora con paño de microfibra, limpiará las ventanas sin esfuerzo, sin que queden marcas y 3 veces más rápido.

La limpiadora de cristales a batería WV 1 Plus de Kärcher garantiza unas ventanas limpias y sin marcas, a la vez que ahorra mucho tiempo y esfuerzo. La inteligente combinación de botella pulverizadora y limpiacristales garantiza una limpieza sumamente eficaz. A continuación, el práctico equipo aspira el agua de forma sencilla y fiable del cristal, sin que gotee agua sucia y sin dejar marcas. En comparación con los métodos convencionales, la limpieza resulta notablemente más fácil y se realiza 3 veces más rápido. El cómodo funcionamiento por baterías y el diseño compacto garantizan la máxima flexibilidad en la limpieza de todas las superficies lisas del hogar. ¡Pruébela y verá!

Características y ventajas
Limpiadora de cristales a batería WV 1 Plus: Peso reducido
Peso reducido
Se lleva cómodamente con la mano y no produce cansancio.
Limpiadora de cristales a batería WV 1 Plus: Compacta y manejable
Compacta y manejable
El equipo manejable de pequeñas dimensiones hace que la limpieza de superficies lisas sea aún más cómoda.
Limpiadora de cristales a batería WV 1 Plus: Indicadores led al alcance de la vista
Indicadores led al alcance de la vista
Fácil ahorro de energía: el indicador led integrado en el interruptor de conexión/desconexión avisa puntualmente cuando la batería tiene que cargarse.
Variedad de aplicaciones
  • La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
El triple de rápida
  • Con la limpiadora de cristales a batería, la limpieza de ventanas se lleva a cabo el triple de rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
  • Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Higiene absoluta
  • Vaciado rápido y sencillo del depósito sin entrar en contacto con el agua sucia.
La original
  • Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
Especificaciones

Características técnicas

Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm) 250
Capacidad del depósito de agua sucia (ml) 100
Autonomía de la batería (min) 25
Tiempo de carga de la batería (min) 150
Tipo de batería Batería de iones de litio
Rendimiento por carga de la batería (m²) aprox. 70
Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 100 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Color blanco
Peso con batería (kg) 0,5
Peso sin accesorios (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 130 x 250 x 275

Incluido en el equipamiento de serie

  • Cargador: Cargador WV y KV (1 unidad)
  • Botella pulverizadora estándar con paño de microfibra
  • Detergente: Detergente limpiacristales RM 503, 20 ml

Equipamiento

  • Boquilla de aspiración
Limpiadora de cristales a batería WV 1 Plus
Limpiadora de cristales a batería WV 1 Plus
Videos
Campos de aplicación
  • Superficies lisas
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Espejos
  • Baldosas
  • Mesas de cristal
  • Paredes alicatadas
Accesorios
Detergentes
RECAMBIOS WV 1 Plus 

RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER

No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.

Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:

· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).

· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.

 Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.

 