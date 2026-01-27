Limpiadora de cristales a batería WV 2 Plus N
Manejo cómodo y sin goteo gracias al sistema de aspiración y ahorro de tiempo: con el kit de limpiadora de cristales a batería original de Kärcher, las ventanas quedan relucientes y sin marcas.
Con la innovadora limpiadora de cristales, Kärcher ha revolucionado la limpieza de ventanas. La limpiadora de cristales a batería original de Kärcher convierte la limpieza en una tarea muy sencilla, a la vez que ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Gracias al sistema de aspiración eléctrico, el molesto goteo es cosa del pasado. La inteligente combinación de botella pulverizadora y paño de microfibras, así como la función de aspiración de la limpiadora de cristales, garantizan una limpieza sumamente eficaz y unas ventanas limpias y brillantes sin marcas ni residuos. Además, la limpiadora de cristales a batería de Kärcher, que destaca por su fácil manejo y su ergonomía, permite limpiar las ventanas de forma especialmente higiénica, ya que no se produce ningún contacto directo con el agua sucia. Gracias a la boquilla aspiradora estrecha adicional, también puede llegarse sin esfuerzo a zonas más pequeñas o de difícil acceso, como las que presentan las ventanas con travesaños o las vitrinas. De este modo, la limpieza ya no tiene límites.
Características y ventajas
Vaciado rápidoEl depósito de agua sucia puede vaciarse de forma rápida y fácil en caso necesario.
Boquilla aspiradora intercambiableEn función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.
Indicadores led al alcance de la vistaFácil ahorro de energía: el indicador led integrado en el interruptor de conexión/desconexión avisa puntualmente cuando la batería tiene que cargarse.
Ligera y silenciosa
- El peso reducido y el agradable nivel sonoro hacen que limpiar ventanas con la WV 2 ahora sea todavía más cómodo.
La original
- Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
El triple de rápida
- Con la limpiadora de cristales, la limpieza de ventanas se lleva a cabo el triple de rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
- Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Higiene absoluta
- Vaciado rápido y sencillo del depósito, sin contacto con el agua sucia.
Variedad de aplicaciones
- La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm)
|280
|Ancho útil de la boquilla de aspiración delgada (mm)
|170
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|100
|Autonomía de la batería (min)
|35
|Tiempo de carga de la batería (min)
|230
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 105
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso con batería (kg)
|0,6
|Peso sin accesorios (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|120 x 280 x 320
Incluido en el equipamiento de serie
- Cargador: Cargador WV y KV (1 unidad)
- Botella pulverizadora estándar con paño de microfibra
- Detergente: Detergente limpiacristales RM 503, 20 ml
- Boquilla de aspiración estrecha
Equipamiento
- Boquilla de aspiración
- Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
Campos de aplicación
- Superficies lisas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos
- Baldosas
- Mesas de cristal
- Mamparas de ducha/bañeras
