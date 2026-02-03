Limpiadora de cristales a batería WV 6 Plus Multi Edition
Con innovadora tecnología de labios y 3 labios adicionales de diferentes colores: la limpiadora de cristales con batería WV 6 Plus Multi Edition deja las ventanas limpias y sin marcas en poquísimo tiempo, y lo hace con un toque personal.
La limpiadora de cristales con batería WV 6 Plus Multi Edition destaca por su innovadora tecnología de labios y el tiempo prolongado de funcionamiento de la batería. El labio de aspiración más largo permite pasar por toda la superficie sin interrupción. La edición especial no solo limpia de manera eficiente, sino que lo hace con estilo: incluye 3 labios extraíbles de diferentes colores que le dan a la limpiadora de cristales un toque personal. Además, la limpiadora de cristales con batería funciona aún durante más tiempo gracias a la autonomía de la batería extralarga de 100 minutos. Además, gracias al display que indica el tiempo restante de la batería en minutos, es posible planificar la limpieza con exactitud. Como es habitual, la inteligente combinación de botella pulverizadora y paño de microfibras, así como la función de aspiración de la limpiadora de cristales, garantizan una limpieza sumamente eficaz y unas ventanas limpias y brillantes, sin marcas ni residuos. Además, la limpiadora de cristales con batería WV 6 Plus Multi Edition de Kärcher, que destaca por su ergonomía, permite limpiar las ventanas de forma especialmente higiénica, ya que no se produce ningún contacto directo con el agua sucia..
Características y ventajas
Tecnología de labios mejorada
- El innovador labio, de gran longitud, consigue que la limpieza sea aún más flexible, lo cual resulta ideal para el uso a nivel del suelo.
Capacidad de carga de la batería extralarga
- La autonomía extra larga de 100 minutos garantiza una limpieza sin interrupciones.
Vaciado del depósito higiénico y rápido
- Vaciado rápido y sencillo del depósito sin entrar en contacto con el agua sucia.
Diseño atractivo
- Un aspecto que llama la atención: el diseño negro del equipo y los labios de secado de diferentes colores.
Agradablemente silenciosa
- El escaso nivel sonoro de la limpiadora de cristales hace que el trabajo sea aún más agradable.
Display que indica con precisión el tiempo restante de la batería en minutos
- El indicador de estado de carga informa del tiempo restante de la batería en minutos. La limpieza puede planificarse mejor.
Labio extraíble
- El labio de secado puede retirarse fácilmente de la boquilla de aspiración después de cada uso y limpiarse.
El triple de rápida
- Con la limpiadora de cristales a batería, la limpieza de ventanas se lleva a cabo el triple de rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
- Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Variedad de aplicaciones
- Apto para cualquier tipo de superficie lisa, como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm)
|280
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|150
|Autonomía de la batería (min)
|100
|Tiempo de carga de la batería (min)
|170
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 300
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Peso con batería (kg)
|0,8
|Peso sin accesorios (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|126 x 280 x 310
Incluido en el equipamiento de serie
- Cargador: Cargador rápido (1 unidad)
- Botella pulverizadora extra con paño de microfibra
- Detergente: Detergente limpiacristales RM 503, 20 ml
- Labio de secado, ancho: 3 x
Equipamiento
- Boquilla de aspiración
- Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
Campos de aplicación
- Superficies lisas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos
- Baldosas
- Mesas de cristal
- Paredes alicatadas
