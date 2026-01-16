Podadora de setos a batería HGE 18-45 Battery
Su peso ligero permite un trabajo desahogado y sin esfuerzo. El cortasetos a batería HGE 18-45 Battery cuenta con una cuchilla de diamante para conseguir un resultado de corte preciso.
Gracias a su peso ligero, el cortasetos con funcionamiento por baterías HGE 18-45 Battery evita la fatiga de los hombros y brazos y, en consecuencia, supone menos esfuerzo. La cuchilla de corte de diamante proporciona unos resultados precisos, y el diseño ergonómico de la empuñadura ofrece un manejo cómodo y seguro. Además, el seguro de dos manos previene un posible arranque involuntario del cortasetos.
Características y ventajas
LigeraIncluso en las tareas de mayor duración, los hombros y los brazos no se fatigan.
Cuchilla de corte de diamanteLa cuchilla consigue un resultado de corte preciso.
Empuñadura de diseño ergonómicoPara un agarre cómodo y seguro incluso durante los trabajos de mayor duración.
Circuito de seguridad para las dos manos
- Protección contra un arranque involuntario del cortasetos.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería se puede utilizar en otros equipos de plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Longitud de corte (cm)
|45
|Paso de diente (mm)
|18
|Regulación de la velocidad
|no
|Velocidad de las cuchillas (cortes/min)
|2700
|Tipo de cuchillas de corte
|Punzonado, afilado con diamante
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (m)
|máx. 250 (2,5 Ah) / máx. 500 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 35 (2,5 Ah) / máx. 70 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|895 x 243 x 171
* Altura del seto: 1 m, corte de un lado
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Protección de cuchilla
Campos de aplicación
- Setos
- Matorral
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS HGE 18-45 Battery
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.