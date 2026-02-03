Podadora de setos a batería HGE 36-60 Battery
Equipado con una asa regulable 180°, eliminador de material cortado y regulación de la velocidad de dos posiciones: el potente cortasetos a batería HGE 36-60 Battery.
Potente para unos cortes perfectos: el cortasetos a batería de 36 V HGE 36-60 Battery de Kärcher. Gracias a la regulación de la velocidad de 2 posiciones, puede elegirse entre la velocidad máxima o la fuerza máxima en función de la aplicación. Además, la función de serrado permite cortar sin esfuerzo incluso ramas gruesas. Otro aspecto destacado es su asa, que se puede girar 180° en varias posiciones para evitar que los brazos y hombros se fatiguen. Igualmente práctico: la barredora de corte acoplable, que transporta los restos cortados directamente al suelo para que no caigan de nuevo en el seto. La hoja del cortasetos cortada por láser y afilada con diamante garantiza un resultado siempre preciso. El protector de cuchilla adicional evita daños en edificios y suelos, así como en la propia hoja. Asimismo, la argolla integrada en el protector de cuchilla permite almacenar la herramienta en la pared sin ocupar mucho espacio.
Características y ventajas
Regulación de la velocidad en dos posicionesEn función de la aplicación, puede elegirse entre la velocidad máxima o la fuerza máxima. Posición 1: velocidad máxima. Ideal para cortar con precisión para dar forma. Posición 2: fuerza máxima. Ideal para podar ramas gruesas y setos densos.
Empuñadura giratoriaEl asa se puede girar 180° en varias posiciones para mantener una postura de trabajo cómoda.
Barredora de corteTransporta cómodamente los restos cortados al suelo, en frente del usuario, para que no caigan de nuevo en el seto.
Función de serrado
- Especialmente práctico para setos con ramas gruesas aisladas.
Hoja cortada por láser y afilada con diamante
- La cuchilla consigue un resultado de corte preciso.
Empuñadura de diseño ergonómico
- Para un agarre cómodo y seguro incluso durante los trabajos de mayor duración.
Protección de guía
- Protege la hoja y previene daños en edificios y suelos.
- Con colgador para un almacenaje práctico en la pared.
Circuito de seguridad para las dos manos
- Protección contra un arranque involuntario del cortasetos.
Plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería también se puede utilizar en otros equipos de la plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery Power.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Longitud de corte (cm)
|60
|Paso de diente (mm)
|26
|Regulación de la velocidad
|sí
|Niveles de velocidad
|2
|Velocidad de las cuchillas (cortes/min)
|Nivel 1: 2700 / Nivel 2: 760
|Tipo de cuchillas de corte
|cortadas con láser, con afilado de diamante
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|36
|Rendimiento por carga de la batería * (m)
|máx. 600 (2,5 Ah) / máx. 1200 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 85 (2,5 Ah) / máx. 170 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Altura del seto: 1 m, corte de un lado en la posición 1
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Protección de cuchilla
- Barredora de corte
Equipamiento
- Empuñadura: giratoria
- Función de serrado
- Protección de guía
- Argolla de sujeción
Videos
Campos de aplicación
- Setos
- Matorral
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS HGE 36-60 Battery
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.