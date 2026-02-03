Cortasetos telescópico a batería PHG 2-18
El ligero cortasetos telescópico a batería PHG 2-18 permite cortar cómodamente setos altos. Equipado con una longitud de corte de 45 cm, una barredora de césped y un cabezal de cortasetos inclinable.
Ponga su jardín a punto sin necesidad de escaleras, de forma cómoda y sin esfuerzo con el cortasetos telescópico a batería de 18 voltios PHG 2-18. La asa telescópica, ajustable sin escalonamientos, alcanza alturas de hasta aproximadamente 2,80 metros, mientras que el cabezal del cortasetos, con una longitud de corte de 45 centímetros, se puede ajustar en 6 posiciones. Su reducido peso y la correa ajustable para el hombro, que proporciona sujeción adicional y una distribución óptima del peso, hacen que incluso las tareas prolongadas resulten cómodas. Gracias a la función de sierra integrada en la parte delantera de la cuchilla, ni siquiera las ramas más gruesas suponen un problema. La protección del guía protege el edificio y la cuchilla de posibles daños, y una vez finalizado el trabajo, la protección de la cuchilla, fácil de colocar, garantiza un almacenamiento seguro. De manera práctica, la barredora de césped, que transporta las ramas cortadas directamente al suelo, también encuentra aquí su lugar, lo que permite un almacenamiento óptimo y que ahorra espacio. Para facilitar el transporte y ocupar el mínimo espacio en el cobertizo o el garaje, el eje del cortasetos se puede dividir sin necesidad de herramientas.
Características y ventajas
Cómodo mecanismo telescópicoAjuste gradual de la altura de trabajo según la estatura y los requisitos. Permite cortar setos en la parte superior con una altura de hasta 2,80 m.
Cabezal de corte inclinableGracias a los 6 niveles ajustables del cabezal del cortasetos, es posible configurar el cortasetos en un rango de 125° para adaptarse a cualquier situación de trabajo.
Barredora de corteTransporta cómodamente los restos cortados al suelo, en frente del usuario, para que no caigan de nuevo en el seto.
Función de serrado
- Especialmente práctico para setos con ramas gruesas aisladas.
Correa para el hombro
- La distribución de peso óptima evita que se cansen los brazos durante trabajos prolongados.
Cuchilla de corte de diamante
- La cuchilla consigue un resultado de corte preciso.
Empuñadura de diseño ergonómico
- Para un agarre cómodo y seguro incluso durante los trabajos de mayor duración.
Protección de guía
- Protege la hoja y previene daños en edificios y suelos.
Protección de cuchilla
- Fácil de acoplar para un transporte seguro al lugar de trabajo y un almacenamiento seguro del cortasetos.
- La barredora de césped puede fijarse al protector de la cuchilla para su transporte o almacenamiento.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- El equipo puede funcionar con cualquier batería Kärcher Battery Power de 18 V.
- Real Time Technology con pantalla LCD de la batería: visualización del tiempo restante, del tiempo de carga restante y de la capacidad de baterías.
- Duradera y potente gracias a las celdas de iones de litio.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Longitud de corte (cm)
|45
|Paso de diente (mm)
|18
|Ángulo del cabezal de corte (°)
|125
|Tipo de cuchillas de corte
|cortadas con láser, con afilado de diamante
|Velocidad de las cuchillas (cortes/min)
|2300
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (m²)
|máx. 180 (2,5 Ah) / máx. 360 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 35 (2,5 Ah) / máx. 70 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2090 x 89 x 200
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Protección de cuchilla
- Barredora de corte
- Correa para el hombro
Equipamiento
- Función de serrado
- Protección de guía
