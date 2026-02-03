Motosierra a batería CNS 36-35 Battery
Con velocidad de cadena más elevada y mayor longitud de espada: La motosierra a batería CNS 36-35 Battery es perfecta para el cuidado exigente de los árboles.
En el caso de la motosierra a batería CNS 36-35 Battery, incluso las ramas gruesas no suponen ningún problema gracias a su velocidad excepcional y al ancho de corte óptimo. El sistema de tensado de cadena sin herramientas y la lubricación de cadena automática facilitan sobremanera su manejo, ya sea a nivel profesional o principiante. La seguridad durante su uso se garantiza en todo momento con el freno de la motosierra y el sistema de dos interruptores. En el volumen de suministro se incluye: motosierra a batería, espada, cadena, protector de la espada y una botella de aceite.
Características y ventajas
Tensado de cadena sin herramientasCómodo tensado de la cadena mediante botón giratorio.
Lubricación automática de la cadenaUso de la motosierra a batería con escaso mantenimiento.
Protección antirretrocesoLa cadena se detiene de inmediato: máxima seguridad en caso de efecto de retroceso.
Tope de garras
- Guiado seguro y corte preciso al fijar la motosierra al material de corte.
Velocidad de primera clase
- Gran velocidad de cadena de 21 m/s: para un rápido trabajo de corte.
Múltiples aplicaciones
- Hoja de sierra de 35 cm: ideal para todos los campos de aplicación habituales.
Desbloqueo de seguridad
- Evita el arranque involuntario de la motosierra.
Depósito de aceite transparente
- El nivel de aceite se controla en todo momento mediante un cristal visor transparente.
Motor sin escobillas
- Para una autonomía mayor y una vida útil optimizada del equipo.
Plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería también se puede utilizar en otros equipos de la plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery Power.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Riel guía (cm)
|35
|Velocidad de la cadena (m/s)
|21
|Paso de cadena
|3/8" LP
|Potencia de los eslabones motrices
|1,1 mm / 0,043"
|Número de eslabones motrices
|52
|Capacidad del depósito de aceite (ml)
|190
|Intensidad acústica garantizada (dB/A)
|104
|Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,6
|Valores de vibración empuñadura trasera (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Accionamiento
|Motor sin escobillas
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|36
|Rendimiento por carga de la batería * (Cortes)
|máx. 200 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 50 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø ramas: 10 cm
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Riel guía
- Cadena de sierra
- Botella de aceite
Equipamiento
- protección de cadena
- Tensado de cadena sin herramientas
- Lubricación automática de la cadena
- Freno de cadena
- Indicador del nivel de aceite
Campos de aplicación
- Ramas
- Leña
- Árboles
