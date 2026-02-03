Podadora de setos a batería HGE 2-18
El cortasetos HGE 2-18 con una longitud de corte de 45 cm permite trabajar sin cable y de forma flexible gracias a su reducido peso y su funcionamiento por baterías.
Setos preciosos sin esfuerzo con el cortasetos de 18 V HGE 2-18. Gracias a su bajo peso y al diseño ergonómico de su empuñadura, el HGE 2-18 se adapta perfectamente a la mano, lo que le permite afrontar con facilidad incluso los trabajos más largos. La hoja afilada con diamante, con una longitud de corte de 45 centímetros y una distancia entre dientes de 18 milímetros, consigue cortes precisos y limpios. La robusta protección de guía evita daños en la cuchilla al cortar a lo largo de muros o vallas. Después del trabajo de jardín, la práctica argolla para colgar de la carcasa ofrece una solución inteligente para ahorrar espacio de almacenamiento. Y el protector de la cuchilla, fácil de montar, garantiza un transporte seguro y un almacenamiento protegido.
Características y ventajas
LigeraIncluso en las tareas de mayor duración, los hombros y los brazos no se fatigan.
Cuchilla de corte de diamanteLa cuchilla consigue un resultado de corte preciso.
Protección de guíaProtege la hoja y previene daños en edificios y suelos.
Circuito de seguridad para las dos manos
- Protección contra un arranque involuntario del cortasetos.
Empuñadura de diseño ergonómico
- Para un agarre cómodo y seguro incluso durante los trabajos de mayor duración.
Argolla de sujeción
- El equipo tiene una argolla para colgar integrada en el asa para un almacenamiento con ahorro de espacio.
Protección de cuchilla
- Fácil de acoplar para un transporte seguro al lugar de trabajo y un almacenamiento seguro del cortasetos.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con pantalla LCD de la batería: visualización del tiempo restante, del tiempo de carga restante y de la capacidad de baterías.
- Duradera y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- El equipo puede funcionar con cualquier batería Kärcher Battery Power de 18 V.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Longitud de corte (cm)
|45
|Paso de diente (mm)
|18
|Velocidad de las cuchillas (cortes/min)
|2450
|Tipo de cuchillas de corte
|cortadas con láser, con afilado de diamante
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (m²)
|máx. 210 (2,5 Ah) / máx. 420 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 35 (2,5 Ah) / máx. 70 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|878 x 193 x 185
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Protección de cuchilla
Equipamiento
- Protección de guía
- Argolla de sujeción
Campos de aplicación
- Setos
- Matorral
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
