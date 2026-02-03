Podadora de setos a batería HGE 3-18
Equipado con un mango giratorio y una práctica barredora de césped: el cortasetos a batería HGE 3-18 con 50 cm de longitud de corte para un trabajo cómodo, seguro y preciso.
Precisión y comodidad para su jardín: experimente un corte de setos eficaz con el cortasetos HGE 3-18 de 18 V. El asa, que puede girarse 90°, permite realizar cómodamente cortes verticales y se adapta perfectamente a sus condiciones de trabajo individuales. La cuchilla afilada con diamante, con una longitud de corte de 50 centímetros y una distancia entre dientes de 22 milímetros, garantiza siempre resultados precisos e impecables en cada aplicación. Incluso cortar ramas más gruesas no supone ningún problema gracias a la función de sierra integrada. Para facilitar la retirada, la barredora de césped de fácil montaje transporta las ramas cortadas directamente al suelo durante el corte horizontal. Además, la protección de guía protege la cuchilla de forma fiable contra daños y facilita el corte a lo largo de paredes o edificios. Una vez terminado el trabajo, el cortasetos se puede guardar para ahorrar espacio gracias a la argolla para colgar integrada. La protección de la cuchilla incluida en el equipo de serie sirve para un almacenamiento seguro y ofrece una opción de almacenamiento óptima para la barredora de césped.
Características y ventajas
Empuñadura giratoriaPermite trabajar cómodamente al recortar setos. El asa puede girarse 90° a izquierda y derecha, por lo que es apta para diestros y zurdos.
Barredora de corteTransporta cómodamente los restos cortados al suelo, en frente del usuario, para que no caigan de nuevo en el seto.
Función de serradoEspecialmente práctico para setos con ramas gruesas aisladas.
Cuchilla de corte de diamante
- La cuchilla consigue un resultado de corte preciso.
Empuñadura de diseño ergonómico
- Para un agarre cómodo y seguro incluso durante los trabajos de mayor duración.
Protección de guía
- Protege la hoja y previene daños en edificios y suelos.
Circuito de seguridad para las dos manos
- Protección contra un arranque involuntario del cortasetos.
Argolla de sujeción
- El equipo tiene una argolla para colgar integrada en el asa para un almacenamiento con ahorro de espacio.
Protección de cuchilla
- Fácil de acoplar para un transporte seguro al lugar de trabajo y un almacenamiento seguro del cortasetos.
- La barredora de césped puede fijarse al protector de la cuchilla para su transporte o almacenamiento.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
- De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería de recambio se puede utilizar en equipos de plataforma de baterías de 18 V Battery Power.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Longitud de corte (cm)
|50
|Paso de diente (mm)
|22
|Velocidad de las cuchillas (cortes/min)
|2450
|Tipo de cuchillas de corte
|cortadas con láser, con afilado de diamante
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería * (m²)
|máx. 230 (2,5 Ah) / máx. 460 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 35 (2,5 Ah) / máx. 70 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|921 x 193 x 185
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Protección de cuchilla
- Barredora de corte
Equipamiento
- Empuñadura: giratoria
- Función de serrado
- Protección de guía
- Argolla de sujeción
Campos de aplicación
- Setos
- Matorral
