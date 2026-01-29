Pulverizador de presión a batería PSU 4-18
Sin el molesto bombeo manual: con el pulverizador a presión a batería PSU 4-18, es posible cuidar las plantas del jardín con una neblina de pulverización, fertilizantes o pesticidas mediante un botón.
El pulverizador de plantas a batería PSU 4-18 resulta de gran ayuda en el jardín para la aplicación de productos líquidos para el cuidado y la protección de las plantas. Para fertilizar, eliminar parásitos, acabar con las malas hierbas o regar esquejes: gracias a la neblina de pulverización/chorro de pulverización, el PSU 4-18 es adecuado para todos los campos de aplicación mencionados. De esta forma, desaparece por completo el agotador bombeo manual para la formación de presión. Con solo pulsar un botón, se acciona la bomba del pulverizador a presión. El chorro de pulverización puede conectarse mediante el pulsador en la lanza cuando sea necesario, ajustarse a un funcionamiento continuo o adaptarse de forma continua desde una fina neblina hasta un chorro concentrado directamente en la boquilla. Gracias a la correa para el hombro, se simplifica el transporte del pulverizador a presión a batería y se dispone siempre de una mano libre. El depósito de 4 litros cuenta con un indicador del nivel de llenado integrado y la tapa del depósito también puede servir como vaso medidor para medir los pesticidas. Para un trabajo ergonómico incluso en lugares alejados, la lanza se extiende 75 centímetros. Para almacenar en poco espacio el pulverizador de plantas de 18 voltios, es posible extraer la lanza y fijarla en el clip del inserto de la batería.
Características y ventajas
Lanza pulverizadora telescópicaAlcance ampliado, acceso mejorado a lugares difícilmente accesibles.
Pulsador bloqueablePara un funcionamiento sencillo y sin esfuerzo.
Patrón de pulverización con ajuste gradualSegún la aplicación, puede cambiarse entre una fina neblina y un chorro concentrado.
Depósito de 4 litros con indicador del nivel de llenado
- Nivel de llenado de líquido siempre a la vista.
Vaso medidor integrado en la tapa del depósito
- Rápida medición del pesticida.
Soporte para lanza pulverizadora en el equipo
- Para un almacenamiento en poco espacio.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con indicación de la batería en el LCD: tiempo restante, tiempo de carga restante y capacidad de baterías. Potente y de larga vida útil gracias a las células de iones de litio. La batería se puede usar en otros equipos de plataforma Battery Power de Kärcher de 18 V.
- La batería se puede utilizar en otros equipos de plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Presión de trabajo (bar)
|3
|Caudal (l/h)
|máx. 30
|Volumen del depósito de agua (l)
|4
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 400 (2,5 Ah) / máx. 800 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|1,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|750 x 182 x 365
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Correa para el hombro
- Vaso medidor.
Equipamiento
- Lanza pulverizadora telescópica: 0.45 m, 0.75 m
- Pulsador bloqueable
- Portalanzas
- Indicador del nivel de llenado
Videos
Campos de aplicación
- Protección y cuidado de las plantas
- Riego de plantas
- Arriates, huertos
- Plantas delicadas (p.ej. plantones)
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS PSU 4-18
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.