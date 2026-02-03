Robot aspirador con limpieza en húmedo RVC 3 Comfort Extra
Características y ventajas
Gran potencia de aspiraciónCon una potente potencia de aspiración de 15 000 Pa, se pueden eliminar eficazmente la mayoría de tipos de suciedad, incluso pimienta, cacahuetes y copos de cereales. Hay cuatro modos de aspiración diferentes disponibles para cada tarea de limpieza. La limpieza combinada con el cepillo principal y el cepillo circular lateral garantiza una limpieza especialmente eficaz de los suelos en toda la casa.
Cepillo principal y cepillo circular lateral sin peloEl RVC 3 Comfort cuenta con una estructura especial en el soporte del cepillo que evita que el pelo se enrede en él. De este modo, se reduce el esfuerzo de mantenimiento para el usuario. El cepillo circular lateral con forma especial evita que el pelo se enrede en él. Una estructura especial de los dientes del peine evita eficazmente que el pelo se enrede en el cepillo principal.
Vaciado automático del polvoEl vaciado automático del depósito de polvo prolonga considerablemente el tiempo de limpieza autónomo del RVC 3 Comfort. El depósito de polvo del robot Comfort no tiene que vaciarse manualmente, lo que evita el contacto con el polvo y la suciedad. Al vaciar regularmente el depósito de polvo, la potencia de aspiración del RVC 3 Comfort se mantiene siempre alta.
Navegación precisa
- Con la navegación LiDAR rápida y robusta, el robot escanea y mapea con precisión las habitaciones, garantizando la mejor orientación para trayectos de limpieza fiables incluso en la oscuridad.
Limpieza en húmedo
- Para obtener unos resultados de limpieza aún mejores, el RVC 3 Comfort también puede limpiar en húmedo. Si es necesario, utilice la unidad de limpieza en húmedo con paño de microfibras, llene el depósito de agua limpia y ya estará listo para empezar.
- El robot puede utilizarse solo para la limpieza en seco, solo para la limpieza en húmedo o con ambas opciones juntas en el modo de limpieza combinado.
- El depósito de limpieza 2 en 1 con un contenedor para el polvo de 240 ml y un depósito de agua de 280 ml permite un manejo sencillo y un cambio rápido.
Sensor anticaídas
- Los sensores anticaídas impiden eficazmente que, por ejemplo, el RCV 3 Comfort pueda caer por las escaleras o en descansillos.
- Los sensores escanean el suelo, si se detecta un tramo más alto, el control recibe una señal y ordena al robot aspirador que dé la vuelta.
Cómodo control desde la aplicación con WLAN
- Con la App Home Robots pueden configurarse individualmente múltiples ajustes.
- Control y configuración independientes de la ubicación del robot de limpieza RVC 3 Comfort 5 a través de la aplicación. Incluso desde fuera de casa.
- Emisión de informaciones sobre el estado actual del equipo y visualización del avance de la limpieza a través de la App Home Robots.
Protección de datos y actualizaciones
- Como fabricante con sede en Alemania, Kärcher concede una especial importancia a la protección de datos y cumple estrictamente con las leyes en vigor.
- Todo el tráfico de datos entre la aplicación de su smartphone y el robot aspirador con función de fregado se realiza a través de una nube con servidores que se encuentran en Alemania.
- Las actualizaciones regulares mejoran y amplían el rendimiento del robot aspirador y la aplicación. Además, la seguridad del sistema se adapta continuamente a los requisitos actuales.
Mapeado preciso con múltiples posibilidades de adaptación
- En la App Home Robots pueden almacenarse varios mapas, por ejemplo, para los diferentes pisos.
- Se pueden definir zonas por las que no se deba transitar ni limpiar (por ejemplo, rascadores para gatos, la zona de juegos en una habitación infantil u obstáculos que el robot de aspiración no pueda sortear).
- Definición de zonas seleccionadas que, en caso necesario, por ejemplo, deban atravesarse varias veces, deban limpiarse con un modo de aspiración más intensivo o en húmedo con más agua.
Adaptación de los parámetros de limpieza
- Definición de diferentes parámetros de limpieza a través de la aplicación, para determinadas zonas o estancias (por ejemplo, potencia de aspiración o cantidad de agua, número de travesías por superficie).
- Fijación de los tiempos de limpieza y elaboración de planes de limpieza a través de la App Home Robots.
- El RVC 3 Comfort inicia los trayectos de limpieza de forma autónoma en función de los plazos establecidos.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Tiempo de carga de la batería (min)
|230
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Capacidad de la batería (Ah)
|2,6
|Autonomía por recarga (min)
|130
|Rendimiento en superficie (en función del modo de limpieza) (m²/h)
|45
|Depósito para la suciedad 2 en 1 (ml)
|240
|Depósito de agua limpia 2 en 1 (ml)
|280
|Potencia de aspiración (Pa)
|máx. 15000
|Intensidad acústica (dB/A)
|< 67
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso del robot aspirador (incl. unidad para limpiar en húmedo y paño) (kg)
|2,8
|Peso de la estación de carga (kg)
|1,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7
|Altura robot aspirador (mm)
|97
|Medidas de la estación de carga (L. x A. x A.) (mm)
|212 x 167 x 260
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillos de limpieza.
- Cepillo circular lateral: 1 x
- Filtro: 1 x
- Unidad de limpieza
- Paño: 1 x
- Depósito de agua limpia 2 en 1, incluido depósito para la suciedad
- Cantidad de bolsas filtrantes: 4 Unidad(es)
Equipamiento
- Limpieza autónoma
- Sensores de caída
- Estación de carga y aspiración
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Manejo mediante la aplicación
- Conexión vía WLAN
- Conexión vía Bluetooth
- Smart Services / Features en la aplicación
- Indicaciones por voz
- Sistema de navegación por láser (LiDAR)
- Función de temporizador: Posibilidad de usar varios temporizadores
- Modos de limpieza: Limpieza en seco/ Limpieza en húmedo/ Limpieza combinada (húmedo y seco)
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Moquetas de pelo corto
