Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts
Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.
La estación de riego compacta El portamangueras Premium HR 7.315 kit 5/8'' ya montado para uso móvil o estacionario es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. Gracias a sus numerosas opciones de almacenamiento, por fin se puede guardar todo en un sitio. Detalles de equipamiento: enrollador de mangueras extraíble (2 en 1), posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, espaciosa caja de almacenamiento para guantes de jardín, tijeras de podar, palas, etc. Incluye soporte de pared, manguera PrimoFlex® 5/8" de 15 m, boquilla, 3 conectores de manguera estándar, 1 conector de manguera con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2, así como posibilidad de sujeción adicional de lanzas de riego. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
1 conector de mangueras estándar con Aqua Stop
Manguera de 15 m PrimoFlex® 5/8"
3 conectores de mangueras estándar
Enrollador de mangueras extraíble (2 en 1)
Espacio para guardar lanzas de riego y cabezales
Ya montado
Accesorio de sujeción para rociadores o lanzas terminales de manguera
Conexión de grifos G3/4 y elemento reductor G1/2
Amplio compartimento para guantes de jardín, tijeras, palas, etc.
Capacidad: 30 m de manguera de 1/2", 20 m de manguera de 5/8" o 12 m de manguera de 3/4"
- Compatible con todas las mangueras de jardín comercializadas
Especificaciones
Características técnicas
|Presión de estallido (bar)
|24
|Color
|negro
|Peso (kg)
|5,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|290 x 460 x 510
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín
RECAMBIOS Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.