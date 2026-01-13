Acoplar, desacoplar y reparar resulta mucho más sencillo gracias al práctico y ergonómico acoplamiento de mangueras universal Plus de Kärcher con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo especialmente cómodo. El sistema de conexión flexible simplifica considerablemente el riego de superficies y jardines de pequeño y gran tamaño. Los acoplamientos de mangueras y las conexiones de grifos que funcionan son la base de todo buen sistema de riego. El acoplamiento de mangueras universal Plus con Aqua Stop es compatible con los tres diámetros de manguera más comunes y todos los sistemas de acoplamiento disponibles.