Adaptador con aquastop 1/2"
Calidad que resiste cualquier presión La nueva gama de latón de KÄRCHER es la solución ideal para aplicaciones semiprofesionales en el jardín. El excelente acabado y el material robusto aseguran una vida útil particularmente prolongada, incluso en caso de un uso regular.
Conector de manguera rápido, de latón. Revestimiento de suave material de goma para un uso más cómodo y un mejor agarre. Robusto sistema de conexión de latón. Compatible con las mangueras de 1/2".
Características y ventajas
Desacoplamiento sin salpicaduras gracias a Aqua Stop
- Para un desacoplamiento sin salpicaduras de los accesorios de la manguera.
Conector para manguera de latón de alta calidad
- Robustez y resistencia
Empuñadura con cubierta de goma de tacto suave
- Para facilitar el manejo y asegurar la fijación
Para mangueras de 1/2" y 5/8"
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″ / 5/8″
|Color
|latón
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|48 x 33 x 33
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín