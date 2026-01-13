Adaptador de toma con tag
Conexión de grifos G1 especialmente resistente con elemento reductor G3/4 para conectar 2 tamaños de roscas. Ideal para conectar a bombas de jardín de Kärcher. Es compatible con todos los sistemas de acoplamiento.
Las conexiones de grifos íntegras, los acoplamientos de mangueras y las mangueras son la base de un sistema de riego eficaz. Por eso, Kärcher ofrece una serie completa de accesorios para acoplar, desacoplar y reparar los sistemas de riego. Por ejemplo, la conexión de grifos G1 con elemento reductor G3/4. El elemento reductor permite conectar dos tamaños de roscas. El reparador de mangueras universal se puede utilizar de forma universal con todas las mangueras de jardín habituales y convence por su diseño ergonómico para un manejo sencillo. La solución ideal para la conexión o reparación de dos mangueras. La conexión de grifos G1 con elemento reductor G3/4 es especialmente útil para conectarse a bombas de jardín de Kärcher y es compatible con los tres diámetros de manguera más comunes y todos los sistemas de acoplamiento disponibles.
Características y ventajas
Robustez excepcional
- Robustez garantizada.
Elemento reductor
- Permite la conexión con dos tamaños de rosca
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño de rosca
|G3/4 + G1
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|46 x 39 x 39
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.