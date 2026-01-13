Adaptador G3/4 a G1/2 con reductor
Calidad que resiste cualquier presión La nueva gama de latón de KÄRCHER es la solución ideal para aplicaciones semiprofesionales en el jardín. El excelente acabado y el material robusto aseguran una vida útil particularmente prolongada, incluso en caso de un uso regular.
Robusto adaptador de grifo de latón para un uso semiprofesional. Revestimiento de suave material plástico, para ofrecer un mejor agarre y un uso más cómodo. Para grifos con rosca G3/4 y G1/2. Compatible con las marcas más conocidas del mercado.
Características y ventajas
Conector para toma de agua de latón de alta calidad
- Robustez y resistencia
Empuñadura con cubierta de goma de tacto suave
- Para facilitar el manejo y asegurar la fijación
Elemento reductor
- Permite la conexión con dos tamaños de rosca
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño de rosca
|G3/4 + G1/2
|Color
|latón
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|44 x 37 x 37
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín