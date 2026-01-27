Las conexiones de grifos íntegras, los acoplamientos de mangueras y las mangueras son la base de un sistema de riego eficaz. Por eso, Kärcher ofrece una serie completa de accesorios para acoplar, desacoplar y reparar los sistemas de riego. Por ejemplo, el acoplamiento de dos vías para conectar dos mangueras con precisión. El acoplamiento de dos vías se puede utilizar de forma universal con todas las mangueras de jardín habituales y convence por su calidad resistente y su diseño ergonómico para un manejo sencillo. El acoplamiento de dos vías es compatible con los tres diámetros de manguera más comunes y todos los sistemas de acoplamiento disponibles.