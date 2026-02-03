Conector para grifo cuatro vías
Sistemas de conexión flexibles para cualquier exigencia Cuando se está regando y algo falla, casi siempre se trata de la conexión al grifo o los empalmes de las mangueras. Por esta razón, KÄRCHER ofrece una gama completa de accesorios específicos para conectar y desconectar las mangueras, así como para reparar los elementos de conexión. Las conexiones de manguera universales patentadas son compatibles con los tres diámetros de manguera más utilizados en el mercado, así como los principales sistemas de conexión del mercado.
Adaptador de grifo de gran calidad de cuatro vías regulables e independientes que permiten el accionamiento de cuatro salidas de agua diferentes simultáneamente. Aplicación ideal para riego automático. Apropiado para tomas de grifo con rosca G1 y G3/4. Cuerpo de metal para una mayor robustez. Larga vida útil. Incluye cuatro tomas de grifo.
Características y ventajas
4 reguladores progresivos independientes
- Permite regar con hasta 4 mangueras simultáneamente
Conector de toma de agua para grifos con rosca G1 y reductor G3/4
Rosca interior de latón
- Robustez y resistencia
Con 4 conectores de toma de agua
- Permite regar con hasta 4 mangueras simultáneamente
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño de rosca
|G3/4 + G1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|50 x 195 x 280
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Equipos y herramientas de jardín