Conector para grifo tres vias
Distribuidor de tres vías con tres conectores de agua regulables individualmente. Ideal para conectar tres mangueras a un único grifo de agua (conexión de grifos G1, elemento reductor G3/4).
Distribuidor de tres vías de alta calidad con conexión de grifo G1 y reductor G3/4 para el riego con hasta tres mangueras simultáneamente. El distribuidor de tres vías dispone de tres conexiones de grifo con tres reguladores sin escalonamientos independientes entre sí y destaca por un caudal de agua optimizado. Es de uso universal en combinación con todas las mangueras de riego habituales y destaca por su calidad robusta y su diseño ergonómico que permite un manejo cómodo y sencillo. La tuerca racor suave con rosca interior resistente garantiza una fijación fácil y cómoda al grifo de agua. El distribuidor de tres vías es compatible con la mayoría de los sistemas Click disponibles.
Características y ventajas
Tres salidas de agua regulables de forma independiente
- Uso independiente de tres salidas de agua en un grifo de agua.
Con filtro previo integrado
- Para una vida útil extralarga.
Tuerca racor de deslizamiento suave
- Fijación sencilla al grifo de agua con rosca de 1 o 3/4 in.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|60 x 22 x 180
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Equipos y herramientas de jardín