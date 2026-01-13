Distribuidor de tres vías de alta calidad con conexión de grifo G1 y reductor G3/4 para el riego con hasta tres mangueras simultáneamente. El distribuidor de tres vías dispone de tres conexiones de grifo con tres reguladores sin escalonamientos independientes entre sí y destaca por un caudal de agua optimizado. Es de uso universal en combinación con todas las mangueras de riego habituales y destaca por su calidad robusta y su diseño ergonómico que permite un manejo cómodo y sencillo. La tuerca racor suave con rosca interior resistente garantiza una fijación fácil y cómoda al grifo de agua. El distribuidor de tres vías es compatible con la mayoría de los sistemas Click disponibles.