Conectores de manguera 1/2" - 5/8"
Calidad que resiste cualquier presión La nueva gama de latón de KÄRCHER es la solución ideal para aplicaciones semiprofesionales en el jardín. El excelente acabado y el material robusto aseguran una vida útil particularmente prolongada, incluso en caso de un uso regular.
Para unir y reparar dos mangueras. Disponible para mangueras de 1/2" a 5/8" y para 3/4"
Características y ventajas
De latón
- Material de alta calidad y muy resistente
Empalme de manguera
- Para empalmar dos mangueras o reparar mangueras dañadas
Para empalmar mangueras de diámetro interior de 1/2 y 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)"
- Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro
|1/2″ / 5/8″
|Color
|latón
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|38 x 38 x 38
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín