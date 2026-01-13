Conectores de manguera 1/2" - 5/8"

Calidad que resiste cualquier presión La nueva gama de latón de KÄRCHER es la solución ideal para aplicaciones semiprofesionales en el jardín. El excelente acabado y el material robusto aseguran una vida útil particularmente prolongada, incluso en caso de un uso regular.

Para unir y reparar dos mangueras. Disponible para mangueras de 1/2" a 5/8" y para 3/4"

Características y ventajas
De latón
  • Material de alta calidad y muy resistente
Empalme de manguera
  • Para empalmar dos mangueras o reparar mangueras dañadas
Para empalmar mangueras de diámetro interior de 1/2 y 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)"
  • Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Especificaciones

Características técnicas

Diámetro 1/2″ / 5/8″
Color latón
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 38 x 38 x 38
Campos de aplicación
  • Riego de jardines
  • Huerto
  • Plantas en macetas
  • Plantas ornamentales
  • Equipos y herramientas de jardín